7. März 2019, 21:56 Uhr Fachgerecht Obstbaum-Schnittkurs in Benediktbeuern

Wie ein fachgerechter Obstbaumschnitt in der Praxis aussieht, zeigt ein Kurs, den das Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) in Benediktbeuern in Kooperation mit dem Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen für Gartenbau und Landespflege allen Interessierten anbietet. Der Kurs findet am Samstag, 9. März, von 13.30 bis circa 15.30 Uhr im Obstbaumgarten des Klosters Benediktbeuern statt. Als Fachleute werden Kreisfachberater Lorenz Meier sowie Rainer Kellner und Bernhard Schmid vom Obst- und Gartenbauverein Benediktbeuern den Erziehungs- und Verjüngungsschnitt, sowie die Pflege der betreffenden Werkzeuge vorführen. Treffpunkt ist am Haupteingang (Rezeption) des Zentrums für Umwelt und Kultur auf der Südseite des Maierhofes (anschließend im Obstbaumgarten des Klosters, südlich der Fraunhofer-Straße). Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung und - falls vorhanden - eigene Baumschere, Säge und Arbeitshandschuhe. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Der Teilnahmebeitrag beruht auf Spendenbasis.