17. April 2019, 22:03 Uhr Evangelischer Chor singt Stunde der Passion

In der evangelischen Auferstehungskirche in Icking wird am Karfreitag, 19. April, eine "Stunde der Passion" gefeiert. Von 18 Uhr an singt dazu der Kirchenchor. Auf dem Programm stehen von Georg Philipp Telemann die Passionskantate "Weiche, Lust und Fröhlichkeit", von Johann Adolf Hasse das "Miserere in D". Es musizieren: Pierre Herrmann, Tenor; Nicole Tschaikin-Kronwitter, Sopran; Susanne Grobholz, Alt, das Orchester Consortium Isartal und der Chor der Kirchengemeinde unter Leitung von Petra Ulrich. Liturgie und Lesungen: Pfarrerin Elke Stamm.