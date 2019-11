Manche kennen sie noch als kabarettistische "grüne Minna", andere aus dem Historischen Verein Wolfratshausen oder dem Erinnerungsort Badehaus: Hannelore Greiner ist eine jener Frauen, auf die kein Verein verzichten kann. Engagiert, umtriebig, aufgeweckt, neugierig und unermüdlich. Und das ist sie trotz ihrer 82 Jahre immer noch: Am Montag spricht sie bei den "Begegnungen" der evangelischen Kirche in Wolfratshausen. Ihr Thema: "Eine Kindheit und Jugend im Osten."

In Chemnitz sei sie 1937 "noch als Friedensware" auf die Welt gekommen, sagt Greiner, die von Freunden "Hansi" genannt wird, schnoddrig. Bis zur ersten Klasse habe sie dort gelebt. Dann, 1943, die Evakuierung: Ihre Familie landete in dem kleinen Ort Niederdorf im Erzgebirge. Ihr Vater war gleich zu Beginn des Krieges zur Wehrmacht eingezogen worden, kam später er in englische Gefangenschaft. "Ich bezeichne mich schon auch als Kriegskind", sagt Greiner über diese Erfahrungen.

Der Schwerpunkt ihres Berichts liegt aber auf der Besatzungszeit und den Erlebnissen in der DDR. Die politischen Verhältnisse hätten "ganz stark ins Familienleben hineingewirkt", erklärt sie, und darüber wolle sie sprechen. "Ich werde viel erzählen über die Jungen Pioniere und die FDJ." Zuhörer werden auch erfahren, wie die erst 17 Jahre alte Hannelore über die Grenze in den Westen ging und nicht zurückkehrte zu den Eltern. Sie habe nach dem Abitur nicht studieren dürfen, da sei sie weggegangen, sagt sie. Und dass glücklicherweise ein Großvater in Gießen lebte. "Meinen Mann und mein Kind habe ich meinen Eltern in Ungarn vorgestellt."

Hannelore Greiner untermalt ihre Erzählungen mit Musik - auch eigener, denn sie hat in der DDR im Schulchor gesungen. Der wurde 1952 Republiksieger, und davon gibt es eine Aufnahme.

Montag, 11. November, 15 Uhr, evangelisches Gemeindehaus, Bahnhofstraße, Wolfratshausen