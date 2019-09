Lieder von Kurt Weill nach Texten von Bert Brecht, Erich Kästner, Maurice Magre und anderen sind am Freitag, 4. Oktober, im evangelischen Gemeindesaal Bad Tölz zu hören. Unter dem Titel "Der Rote Mond ... es ist schon so lange her" präsentieren Sopranistin Stephanie Krug und Pianistin Sophie Mengele Weills große Bandbreite. Die Tölzer Sopranistin Stephanie Krug, die am Mozarteum Salzburg und in London studiert hat, war als Solistin an der Semperoper Dresden, im Prinzregenten- und Cuvilliés-Theater München, in der Barbican Hall in London oder bei den Händelfestspielen Halle und Karlsruhe. Sophie Mengele studierte in München Schulmusik und Liedbegleitung. Als Bühnenmusikerin wurde sie für die Münchner Kammerspiele oder das Marionettentheater engagiert. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden kommen einem Wasserprojekt in Eritrea zugute.