13. Mai 2019, 21:52 Uhr Europakandidatin in Wolfratshausen SPD empfängt Maria Noichl

Die SPD-Ortsvereine in Wolfratshausen und Umgebung erwarten hohen Besuch: Am Mittwoch wird Maria Noichl, die bayerische SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, in der Flößerei vorbeischauen. Thema des Abends: "Europa ist unsere Zukunft". Los geht's um 19.30 Uhr im Roten Salon. Maria Noichl war von 2008 bis 2013 Abgeordnete im Bayerischen Landtag und sitzt für die SPD seit 2014 im Europäischen Parlament, zudem ist sie seit 2018 Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen. Noichl war im vergangenen Herbst schon einmal in Wolfratshausen. Die Genossen aus der Region erinnern sich gerne an diesen Auftritt. Man habe dort erleben können, wie sehr Noichl für Europa brenne, heißt es. In SPD-Kreisen spricht man vom Noichl-Termin deshalb als "Höhepunkt des politischen Jahres".