4. August 2019, 21:35 Uhr Eurasburger Kunstprojekt Ein Esel im Kloster

Elke Härtel präsentiert Installation "Ferdinand"

Der Pavillon beim Kloster Beuerberg ist ein besonder attraktiver Ort: ein moderner schwarzer Kubus, der inmitten des wunderbaren Gartens einen starken Kontrast zur barocken Klosteranlage bildet. Und so zeitgemäß wie seine Architektur sind die Ausstellungen, die dort zu sehen sind. Immer, wenn das Diözesanmuseum in den Erdgeschossräumen des einstigen Salesianerinnen-Klosters thematische Schwerpunkte setzt - heuer ist es "Heimat" -, werden im Gartenpavillon Wechselausstellungen präsentiert. In der aktuellen Saison waren dies zunächst Stahl-Skulpturen Gabriela von Habsburgs und Schalen und Gefäße für die japanische Teezeremonie der Keramikerin Sabine Turpeinen. Nun ist dort ein Esel eingezogen - freilich kein lebender.

Die Künstlerin mit einigen ihrer Fabelwesen. (Foto: Marco Einfeldt)

Die Münchner Bildhauerin Elke Härtel entführt Besucher mit ihrer Installation "Ferdinand" in ihre fantastisch-poetische Bilderwelt. Eröffnung ist am Sonntag, 11. August, von 15 Uhr an. Im Anschluss daran gibt es im Klostergarten sommerliche Genüsse und Erfrischungen aus der Klosterküche, und von 17 Uhr an findet in der Schwesternkapelle das Konzert "Seelenlieder"statt.

Härtel hat das Mahnmal für die Opfer des Amokslaufs am Olympia-Einkaufszentrum geschaffen: Porträts der Getöteten als Juwelen in einem überdimensionalen Ring, der einen Ginkgobaum umfängt. Im Kloster Beuerberg ist sie, seit es vom Diözesanmuseum bespielt wird, regelmäßig am Ferienprogramm für Kinder beteiligt. In der Installation, die sie nun eigens für den Beuerberger Gartenpavillon geschaffen hat, ist ein Esel der Protagonist. Hierfür hat sie "Eselsstudien" betrieben. Derzeit ist die Künstlerin damit beschäftigt, letzte Hand anzulegen.

Bildhauerin Elke Härtel bei ihren "Eselsstudien". (Foto: oh)

https://klosterbeuerberg.dimu-freising.de/