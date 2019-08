4. August 2019, 21:35 Uhr Eurasburger Bauprojekt Loisach-Isar-Kanal wird saniert

Seit Anfang Juli laufen die Arbeiten. 2020 soll alles fertig sein

Nach mittlerweile mehr als 95 Jahren Lebensdauer ist der Loisach-Isar-Kanal inzwischen etwas in die Jahre gekommen. Seit Angang Juli wird der gut zehn Kilometer lange Kanal deshalb saniert. Bei Eurasburg laufen derzeit erste Maßnahmen. Auf einer Länge von rund 420 Metern werden für rund 500 000 Euro circa 3000 Tonnen Filter- und Wasserbausteine verbaut. Dafür werden Spezialmaschinen wie Schreitbagger, Kettendamper und Langstielbagger eingesetzt.

Dem Wasserwirtschaftsamt zufolge versuche man, die zusätzliche Verkehrsbelastung so gering wie möglich zu halten. Es sei im Durchschnitt mit zwei Lasterfahrten pro Stunde zu rechnen. Der Bauabschnitt bei Eurasburg soll Mitte August fertiggestellt sein. Danach geht es an anderer Stelle weiter. Bis 2020 soll der Loisach-Isar-Kanal komplett saniert sein.

Der Kanal wurde 1924 gemeinsam mit dem Walchenseekraftwerk fertig gestellt. Er dient dem sicheren Abtransport des zusätzlichen Wassers, das für den Betrieb des Walchenseekraftwerks in Krün aus der Isar entnommen wird und über den Kochelsee in die Loisach fließt. Ab dem Wehr bei Beuerberg entlastet der Kanal bis zu seiner Mündung im Wolfratshauser Ortsteil Farchet die Loisach und trägt so zum Hochwasserschutz in den umliegenden Ortschaften bei.

Wer öfter am Kanal unterwegs ist, wird schon länger beobachtet haben, dass dort demnächst offenbar etwas passiert. Zur Vorbereitungen der Baumaßnahmen wurde nämlich bereits vergangenen November der Durchfluss von regulär 40 Kubikmeter Wasser pro Sekunde auf nur noch fünf Kubikmeter reduziert.