2. September 2018, 22:19 Uhr Eurasburg Saft aus eigenem Obst

Der Gartenbauverein Eurasburg nimmt seine Obstpresse in Betrieb, und zwar an den kommenden Samstagen jeweils von 9 Uhr an: am 8., 15., 22. und 29. September, sowie am 13. und 20. Oktober. Das Krautschneiden findet am 13. Oktober von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr statt. Anmeldungen nimmt Martina Bergmann unter Telefon 08179/743 entgegen.