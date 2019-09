Der Tag des offenen Denkmals mit seinen vielfältigen Veranstaltungen auch im Kloster Beuerberg ist noch nicht vorbei, da blickt das zuständige Diözesanmuseum Freising schon aufs nächste Wochenende: " O'gricht is", heißt es am Samstag, 14. September. Es gibt "ungarndeutsche Tradition zum Probieren". Auf Vermittlung von Integration Aktiv des Geretsrieder Trägervereins für Jugend- und Sozialarbeit haben das Diözesanmuseum und die Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn zusammengefunden. Daraus ist ein Aktionstag im Begleitprogramm der Ausstellung "Heimat. Gesucht.Geliebt.Verloren" im Kloster Beuerberg geworden. Dabei sollen Fragen wie diese beantwortet werden: Was verbindet Pusztavám, Beuerberg und Geretsried? Welche Rolle haben die ungarndeutschen kulinarischen Köstlichkeiten auf dem Weg nach Oberbayern gespielt? Und schmecken sie wirklich so gut?

Das Programm umfasst eine Kuratorenführung "Geschmack von Heimat", die Klosterwerkstatt "Heimat to go", einen Tanz-Workshop und die Verkostung ungarndeutscher Spezialitäten wie Kesselgulasch, über offenem Feuer zubereitet, oder Pogatschen, einem salzigen Gebäck, und einem Schoppen Wein.

Anmeldung per Mail an iag@jugendarbeit-geretsried.de, Telefon 08171/926 65 35