2. November 2018, 21:44 Uhr Eurasburg pflegt Freundschaft Konzert mit Gästen aus Rybnik

Zur Feier der Partnerschaft zwischen Eurasburg und dem polnischen Rybnik gibt es am Sonntag, 4. November, von 19 Uhr an ein Konzert im Bürgerhaus Achmühle. Zu Gast ist das Orchester der Staatlichen Musikschule Karol und Antoni Szafranek in Rybnik mit den Solisten Artur Hes und Adam Mokrus. Mit von der Partie sind außerdem die Bläsergruppe A Handvoll Blech und das Trio Osiander-Darchinger mit altbairischem Dreigesang.