7. August 2019, 21:44 Uhr Eurasburg Klosterklänge

Konzerte umrahmen die Ausstellungen in Beuerberg

Mit den Skulpturen der Bildhauerin Elke Härtel ist in Kloster Beuerberg zum vierten Mal eine eigens für diesen Ort geschaffene Installation einer zeitgenössischen Künstlerin zu sehen. Eröffnet wird die Ausstellung um 15 Uhr. Im Anschluss gibt es im Klostergarten sommerliche Speisen und Getränke aus der Klosterküche. Von 17 Uhr an findet in der Schwesternkapelle in der Reihe "Beuerberger Klosterklänge" das Konzert "Seelenlieder" statt: Tenor Leon Dreher und Pianist Kilian Langrieger interpretieren Werke von Schubert, Schumann, Brahms und Chopin.

Die Installation ist bis 6. Oktober zu sehen. Geöffnet ist sie analog zur Ausstellung "Heimat - Gesucht. Geliebt. Verloren", die bis 3. November im Kloster Beuerberg gezeigt wird, Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Eintrittskarten für Ausstellung und Installation kosten 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Tickets für das Konzert "Seelenlieder" sind für 20 Euro, ermäßigt 10 Euro zu haben.

Die Reihe der Konzerte im Kloster geht am Sonntag, 8. September, weiter mit "Der Engel an meiner Tafel": Georg Glasl, Diskant-, Alt- und Basszither, Scheitholt, Elektronik, und Murni Sowjeta, Sopran, inszenieren eine Klangwanderung durch vertraute und fremde Klosterräume.

www.dimu-freising.de