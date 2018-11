18. November 2018, 22:29 Uhr Eurasburg Gewerbesteuer wird nicht erhöht

Von Benjamin Engel, Eurasburg

Die Gewerbesteuer bleibt im kommenden Jahr in Eurasburg genauso hoch wie zurzeit: Weiterhin beträgt der Hebesatz 300 Prozent, wofür der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung gestimmt hat. Damit liegt die Kommune um den landkreisweiten Durchschnitt von 322 Prozent. Aus finanzieller Sicht sei es nicht erforderlich den Hebesatz zu erhöhen, schilderte Kämmerer Markus Gerold. Derzeit sprudelten die Steuereinnahmen. Die letzte Erhöhung liege allerdings lange zurück. Im Haushalt für dieses Jahr sind Gewerbesteuereinnahmen von 1,4 Millionen Euro eingeplant. Würde die Kommune den Hebesatz um zehn Prozentpunkte erhöhen, würde sich die Summe um 40 000 Euro erhöhen. Den Gewerbesteuersatz so weit anzuheben, konnte sich Peter Furtner (Eurasburger Liste) vorstellen.

Gegen eine Erhöhung sprach sich Hans Urban (Grüne) aus. Um die Privatleute gleich zu behandeln, solle die Kommune stattdessen lieber die Grundsteuersätze A und B verringern. Bei beiden betrage der aktuelle Hebesatz 310 Prozent. "Wir müssten überlegen, die Grundsteuer auf 300 runterzubringen", sagte er. Dem schloss sich Ralf Reichenberg (Freie Wähler Achmühle) an. Für die Dezembersitzung einigten sich die Gemeinderäte, die Höhe der Grundsteuer auf die Tagesordnung zu setzen.