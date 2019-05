12. Mai 2019, 21:54 Uhr Eurasburg Betrunkener fährt gegen Baum

Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagabend in Eurasburg gegen einen Baum gefahren und dabei erheblich verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr der 39-jährige Königsdorfer auf der Staatsstraße 2064 von Beuerberg in Richtung Königsdorf. In einer Rechtskurve kurz nach der Ortschaft Hofstätt kam er von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der Unfallverursacher konnte sich nach Polizeiangaben selbst aus seinem Auto befreien, wurde beim Zusammenstoß allerdings erheblich verletzt. In einem Vortest konnten die Polizisten bei dem 39-Jährigen eine erhöhte Atemalkoholkonzentration feststellen. Deshalb wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol gegen den Königsdorfer ermittelt. Zudem entstand bei dem Unfall ein erheblicher Sachschaden: Am Auto beziffert die Polizei den Schaden auf 30 000 Euro, an dem Baum entstand laut Bericht ein geschätzter Sachschaden von 300 Euro.