Die Projekte Kräuter-Erlebnis-Region im Landkreis oder Demokratiewerkstatt in der Jugendsiedlung Hochland haben eines gemeinsam: Sie wurden durch Zuschüsse aus dem europäischen Leader-Förderprogramm möglich gemacht. 2020 ist das letzte Jahr, in dem Anträge für dieses Programm gestellt werden können. Projektträger sollten also nicht allzu lange warten und sich die EU-Fördermittel sichern. Dazu forderte der Heilbrunner Bürgermeister Thomas Gründl, der Vorsitzende des Lenkungsausschusses ist, bei einem Pressegespräch im Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen auf.

Gründl nannte konkrete Zahlen: die "Lokale Aktionsgruppe" (LAG) hatte nach dem vom Ministerium gesetzten Stichtag im Oktober noch 401 000 Euro für bewilligungsreife Projekte zur Verfügung. Davon seien knapp 271 000 Euro abgeschöpft. Sind alle LAG-eigenen Mittel in Projekte investiert, greift der bayernweite Topf mit einem Volumen von derzeit noch zehn Millionen Euro. Andreas Wüstefeld ergänzte in seiner Funktion als LAG-Manager: "Wir haben schon einige Projekte, die für die Leader-Förderung in Frage kämen. Hier haben die Projektträger ihr Konzept bereits im Lenkungsausschuss der LAG vorgestellt. Für die Antragstellung bei der Förderbehörde fehlen bisher aber noch ein paar wesentliche Unterlagen." Wenn alle Anträge vollständig eingereicht seien, könnte der sogenannte Bayern-Topf ausgeschöpft werden. Anstehende Projekte seien etwa die neue Rettungswache der Bergwacht Bad Tölz oder das Willkommenszentrum des Klosters Benediktbeuern.

Bis Ende dieses Jahres sei noch eine Antragstellung möglich, so Wüstefeld. Gwendolin Dettweiler vom Büro "SWECO" aus München, die seit dieser Förderperiode die LAG extern unterstützt, bestätigte, dass der bayernweite Leader-Topf von allen bayerischen Aktionsgruppen nach dem Windhundverfahren genutzt werden könne. Entscheidend sei somit für neue Projektträger im Gebiet Bad Tölz-Wolfratshausen, sich möglichst schnell mit dem LAG-Management in Verbindung zu setzen. Dies prüft die generelle Förderfähigkeit der Projekt-Idee. Ist diese gegeben, muss das Projekt spätestens im frühen Herbst dem Lenkungsausschuss vorgestellt werden, um den Antrag zum Stichtag am 31. Dezember 2020 einreichen zu können.