13. Januar 2019, 17:50 Uhr "Es haben uns wahnsinnig viele geholfen" Tausend Leute wollen koordiniert sein

Ministerpräsident Markus Söder (Mitte) besuchte nach der Einsatzzentrale in Bad Tölz auch die Straßenmeisterei in Wolfratshausen.

Im Landratsamt wird wegen des Katastrophenfalls rund um die Uhr gearbeitet. Ministerpräsident Markus Söder lobt die Einsatzkräfte

Von Petra Schneider und Felicitas Amler

Die Anzahl der Einsatzkräfte ist jeden Tag größer geworden: Samstagvormittag waren es noch 590 überwiegend Ehrenamtliche, die sich im Katastrophengebiet Bad Tölz-Wolfratshausen der Schneelasten annahmen; am Nachmittag meldete das Landratsamt bereits 880. Und am frühen Sonntagnachmittag sagte Landrat Josef Niedermaier (FW), eine zentrale Aufgabe seiner Behörde sei die Koordination der 1110 Kräfte von Feuerwehren, Technischem Hilfswerks, Deutscher Lebensrettungsgesellschaft, Rotem Kreuz, Bergwacht, Polizei und Bundeswehr. "Es haben uns wahnsinnig viele andere Landkreise geholfen." Die Priorisierung, "wo schicke ich tausend Leute hin", sei das Wichtigste.

Die Wetterlage bezeichnete Niedermaier am frühen Sonntagmittag als trügerisch: "Wir sind froh, dass der Regen bisher nicht so stark ist", sagte er. Doch der Wetterdienst halte an der Sturm- und Schnee-Prognose fest: "Bis zu einem Meter zehn Neuschnee in Fall und Vorderriß und 30 bis 50 Zentimeter in Icking, Egling, Geretsried und so weiter."

Beim Besuch des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) am Samstag sagte der Landrat, die Schneepause habe den Einsatzkräften Luft verschafft, "präventiv tätig zu werden". Söder nutzte die vorübergehende Wetterberuhigung, um sich ein Bild der Lage zu machen. Zusammen mit Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) nahm er an einer Sitzung des Krisenstabs im Tölzer Landratsamt teil.

"Ernsthafte Herausforderung"

"Es besteht kein Anlass zur Panik, aber schon zu ernster Besorgnis", sagte Söder. Man habe die Lage im Griff, die kommenden Tage stellten die Einsatzkräfte aber erneut vor eine "ernsthafte Herausforderung". Zur Unterstützung könne der Landkreis Einsatzkräfte auch aus anderen Teilen Bayerns anfordern - "das haben wir heute entschieden". Insgesamt 5000 Einsatzkräfte stünden in Oberbayern zur Verfügung, erklärte Regierungspräsidentin Maria Els. Sie befreiten vor allem Dächer von Schneelasten und machten gesperrte Straßen wieder befahrbar.

Krisenhaft könnte die Situation erneut werden, wenn die Schneemassen abschmelzen. Dann drohe Hochwasser, warnte Söder. Im Zuge des Klimawandels nähmen Starkereignisse wie Hochwasser oder extreme Schneefälle zu. Sie zu berechnen werde immer schwieriger, weil die Dynamik zunehme. Klimaschutz sei deshalb nicht nur eine Frage von Kohlendioxid-Einsparung. "Es sind ganz praktische Maßnahmen nötig, um die Bevölkerung zu schützen", sagte Söder. Ausdrücklich dankte er den Helfern und lobte die Einsatzleitung, die professionell und diszipliniert arbeite. "Ohne den Einsatz hier wäre manches vielleicht schlimmer gelaufen."

In der Region sei man große Schneemengen gewohnt, sagte der Landrat. "Wir wissen, was Winter ist, und wir wissen, wie wir damit umgehen." Angesichts der Schneemassen im Verbund mit Regen und Sturm sei es aber sinnvoll, den Katastrophenfall auszurufen. "Das heißt nicht, dass hier bei uns die Welt untergeht, sondern dass wir besser koordinieren können."

Dazu gehört immer wieder die Frage, ob die Einsatzkräfte ausnahmsweise ein privates Gebäude von den Schneelasten befreien sollen. In Wolfratshausen betraf dies eine Wäscherei, deren Dach bereits überlastet war. Niedermaier betonte, hier habe man den Eigentümer aufgefordert, selbst so schnell wie möglich für Abhilfe zu sorgen. Anders sei die Entscheidung bei der Kinderklinik Gaißach ausgefallen: Dies sei zwar eine private Einrichtung, aber eine eventuell notwendige Evakuierung würde im Ernstfall noch mehr Kräfte erfordern. Ähnlich sei es bei Altenheimen. "Bevor wir da alle alten Leute rausholen, räumen wir das Dach lieber selbst ab."

Verkehrsminister Reichhart sprach den Angehörigen des am Freitag tödlich verunglückten Mitarbeiters der Straßenmeisterei Bad Tölz sein "aufrichtiges Beileid" aus. Der 48-Jährige war in der Nähe von Fall mit seinem Räumfahrzeug in die Isar gestürzt und trotz einer aufwendigen Rettungsaktion später in einer Innsbrucker Klinik gestorben. Der Unglücksfall habe alle erschüttert, sagte Reichhart. Ehrenamtliche setzten ihre Gesundheit und oft ihr Leben aufs Spiel. Reichhart appellierte an die Umsicht der Bürger: Die Lawinengefahr sei nach wie vor hoch und auf den Straßen weiter Vorsicht geboten.

Die Einsatzleitung im Landratsamt ist rund um die Uhr präsent. Der Landrat selbst hat, wie er berichtete, nur fünf Stunden geschlafen, nachdem er am Samstag bis 23.30 Uhr im Amt war. Der aktuelle Katastrophenfall ist der vierte, den er in seiner Amtszeit seit 2008 erlebt - nach einem Hochwasser und zwei schweren Waldbränden. "Jetzt ist es aber schwieriger zu koordinieren", sagt er, "weil der ganze Landkreis betroffen ist." Auf die Frage, wie die Situation in der Jachenau sei, die zeitweise von der Umwelt abgeschnitten war, sagte der Landrat, dort sei ja nur die Erreichbarkeit das Problem gewesen, nicht der Schnee an sich. Damit könnten die Jachenauer umgehen: "Die schauen jetzt dem ganzen anderen Landkreis zu."