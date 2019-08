"Ein Unding", "unfassbar rücksichtslos", "nicht wieder gutzumachen": Nachdem in Wolfratshausen zwei über einhundert Jahre alte Linden gefällt worden sind, kochte die Wut der Naturschützer hoch. Nun hat der Eigentümer offenbar zwei neue Ahornbäumchen vor dem Edeka an der Sauerlacher Straße gepflanzt. Wie ein Friedensangebot stehen sie da, wo Naturschützer im Juni eine Trauerfeier für ihre Vorgänger abgehalten haben. Der Platz ist wieder grüner, die Fragen aber sind geblieben. War es notwendig, dass die Linden weichen mussten? Warum waren sie nicht im Bebauungsplan eingezeichnet und damit geschützt? Warum erfuhren die Behörden erst im Nachhinein von der Fällung? Fragen, die im Dickicht der Behörden schwer zu beantworten sind. Fest steht nur: Die Linden waren etwa 130 Jahre alt, wurden am 9. Mai mit Verweis auf Brandschutzgründe gefällt und es läuft ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Denn im Mai herrscht Brutschutz. Die Bäume, die zwei Weltkriege überlebt haben, hätten so also nicht gefällt werden dürfen. Kein leichtes Erbe für die jungen Ahornbäume, die nun Schatten und Trost spenden sollen.