Das ist ein Generationswechsel der etwas anderen Art: Bei der SPD in Schäftlarn übernimmt der 75-jährige Karl-Otto Saur den Ortsvorsitz von Nine Kästle. Die erst 18-jährige Schülerin hatte den Ortsverband im vergangenen Jahr mit viel jugendlichem Elan angeführt. In den kommenden Monaten muss sich Kästle nun allerdings aufs Abitur vorbereiten, danach will sie in Jena ein Pharmazie-Studium aufnehmen. Deshalb mussten die Schäftlarner Genossen nun ihren kompletten Vorstand neu wählen.

Karl-Otto Saur, der neue Chef, ist derzeit der einzige SPD-Vertreter im Schäftlarner Gemeinderat. Er wird bei der Kommunalwahl im kommenden Frühjahr vermutlich auch die Liste der Genossen anführen. Saur, der als Journalist Karriere bei der Süddeutschen Zeitung und beim Spiegel gemacht hat, ist in Schäftlarn vor allem durch seine Veranstaltungsreihe "Kultur im Keller" bekannt, zu der er 20 Jahre lang Regisseure, Schauspieler, Autoren und sonstige Kulturschaffende nach Ebenhausen eingeladen hatte. Für sein Engagement wurde er gerade mit der Ehrenamts-Medaille des Landkreises ausgezeichnet. Im neuen SPD-Vorstand werden ihm Dietrich Seydel als Vize sowie Schriftführerin Barbara Wanderer und Schatzmeister Herbert Herz zur Seite stehen.