7. Juni 2019, 22:23 Uhr Eröffnung in Bad Tölz Hin zum Weg

Der Stadt Bad Tölz ist buchstäblich eine Punktlandung geglückt: Am Donnerstag wurde der neue Thomas-Mann-Weg feierlich eröffnet, an just jenem 6. Juni, an dem der Nobelpreisträger seinen 144. Geburtstag gefeiert hätte. Acht Stelen, die an aufgeschlagene Bücher erinnern, laden nun Literaturinteressierte zu einem etwa drei Kilometer langen Spaziergang ein.