4. März 2019, 22:00 Uhr Erneuerung der Fahrbahn Baustellen auf der Autobahn

Betroffen ist die A 95 zwischen Starnberg und Schäftlarn

Nachdem im vergangenen Jahr zwischen dem Autobahndreieck Starnberg und Schäftlarn die Brücken und die Fahrbahn in Fahrtrichtung München erneuert wurden, folgt in diesem Jahr die Erneuerung der Brücken und der Fahrbahn in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen. Die Autobahndirektion Südbayern teilt mit, dass von diesem Montag an mit dem Aufbau der Baustellenverkehrsführung begonnen wurde.

Zunächst werde der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen für die erforderlichen Arbeiten im Mittelstreifen nach außen gedrückt. Anschließend werde der gesamte Verkehr mit allen vorhandenen vier Fahrspuren auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung München gelegt, um auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen die Brücken voraussichtlich im Mai abzubrechen und bis Ende des Jahres neu zu bauen.

An der Brücke am Autobahndreieck Starnberg wurde den Angaben zufolge auch im Winter weiter gearbeitet. Dazu musste das Bauwerk zeitweise geheizt werden. Dennoch habe die beauftragte Baufirma die Verzögerungen noch nicht vollständig aufholen können, so dass die Baustellenverkehrsführung im Bereich des Autobahndreiecks vorerst noch auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen verbleibe.

Im Bereich der Anschlussstelle Seeshaupt werden in diesem und im nächsten Jahr ebenfalls zwei Brücken abgebrochen und neu gebaut sowie die Fahrbahn erneuert, wie die Autobahndirektion weiter mitteilt. Dazu sollten an diesem Montag erste Arbeiten für provisorische Rampen an der Anschlussstelle Seeshaupt begonnen werden. Diese provisorischen Rampen dienen dazu, die Anschlussstelle auch während der Bauarbeiten offen zu halten. Anschließend werden auf einer Länge von etwa sieben Kilometer eine Baustellenverkehrsführung aufgebaut. Für den Aufbau der Baustellenverkehrsführungen werden außerhalb der Hauptverkehrszeiten einzelne Fahrspuren gesperrt, damit die transportablen Trennwände abgeladen und aufbaut sowie die gelbe Baustellenmarkierung aufgebracht werden kann.

Die Brücken sind den Angaben zufolge mehr als 50 Jahre alt und altersbedingt verschlissen. Im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurde ermittelt, dass ein Abriss und Neubau wirtschaftlicher als eine umfangreiche Generalinstandsetzung ist. Auch die Fahrbahn habe ein Alter erreicht, das eine Erneuerung erfordere.

Zwischen Starnberg und Schäftlarn wurden im vorigen Jahr die Brücken und die Fahrbahn in Fahrtrichtung München erneuert. In diesem Jahr folgen die Brücken und die Fahrbahn in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen. Bei der Anschlussstelle Seeshaupt werden in diesem Jahr die Brücken und die Fahrbahn in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen und im nächsten Jahr die Brücken und Fahrbahn in Fahrtrichtung München erneuert. Im nächsten Jahr wird die Baustelle noch um die Sanierung einer Bogenbrücke erweitert. Während der Bauarbeiten werden alle vier Fahrspuren jeweils auf einer Seite der Autobahn in einer verengten Baustellenverkehrsführung geführt.