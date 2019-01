28. Januar 2019, 21:47 Uhr Ernährungsberatung Schmeckt und ist gesund

Um gesunde Ernährung und Lebensmittel geht es in einem Workshop, zu dem die Migrationsberatung der Caritas einlädt. Das Angebot richtet sich vor allem an Familien mit Flucht- oder Migrationshintergrund, ist aber auch für andere Interessenten offen. Schwerpunkt des Workshops ist der Zuckerkonsum. Eine Ernährungsberaterin der AOK wird Grundlegendes zum Thema erläutern. Die Inhalte werden verständlich wiedergegeben und mit Bildern veranschaulicht. Es soll auch eine gesunde Nachspeise (Joghurt mit Früchten) zubereitet werden. Der Workshop findet am Freitag, 8. Februar, von 17 bis 18.30 Uhr im Pfarrheim Benediktbeuern, Dorfplatz 4, statt. Rita Mahl und Eva Schatton von der Caritas-Migrationsberatung bitten bis Dienstag, 5. Februar, unter 08041/79316-125 um Anmeldung. Es sei eine kleine Schulungsreihe zum Thema Gesundheit, Ernährung und Erziehung für Familien mit Flucht- oder Migrationshintergrund geplant.