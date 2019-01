31. Januar 2019, 22:08 Uhr Erleichterung Zugang für alle an Bushaltestellen

Barrierefreiheit dürfe kein Luxus sein: Mit dieser Erklärung hat sich die Geretsrieder Seniorenreferentin Sabine Gus-Mayer (CSU) am Dienstag im Stadtrat für einen Antrag ihrer Fraktion ausgesprochen: Ale Bushaltestellen im Stadtgebiet sollen nach und nach barrierefrei werden. "Das sollte selbstverständlich sein", sagte sie. Ihr Vorschlag lautete, mit den Haltestellen am Neuen Platz und am Geschäftszentrum in der Sudetenstraße zu beginnen.

Im ersten Fall war bei der Neugestaltung des Platzes des Guten zu viel getan worden: Alle Flächen wurden eben ausgeführt, so dass der Buseinstieg nun zu hoch ist. Der Stadtrat votierte schließlich einstimmig für diese Priorität und für den Auftrag, dass die Verwaltung ein Gesamtkonzept vorlegen solle.