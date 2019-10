Bei einem Einparkversuch hat eine Rentnerin in Bad Tölz einen Unfall mit 6500 Euro Sachschaden verursacht. Die 69-jährige Frau aus Wackersberg hatte nach Polizeiangaben am Mittwoch in der Austraße ihr Fahrzeug auf der rechten Straßenseite abstellen wollen. Beim Rangieren touchierte sie allerdings das vorbeifahrende Auto eines 35-Jährigen aus dem mittelfränkischen Oberreichenbach bei Herzogenaurach. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Am Auto des 35-Jährigen entstand auf der rechten Fahrzeugseite jedoch ein erheblicher Schaden. Beide Autos müssen in die Werkstatt.