14. Oktober 2018, 22:18 Uhr Ergebnis der Grünen In Partylaune

Hans Urban von den Grünen wird für sein starkes Ergebnis gefeiert. Um ein Landtagsmandat muss er dennoch bangen

Von Katharina Schmid

Der Liveticker des Bayerischen Rundfunks läuft bereits auf der großen Leinwand im Stücklhof in Eurasburg. Mitglieder der Grünen sind, zwanzig Minuten bevor um 18 Uhr die ersten Hochrechnungen verkündet werden, noch keine da. Grün sind zu diesem Zeitpunkt allein die Servietten und der Rucola auf den Sandwiches in der Vitrine. Ein Plakat der Grünen Jugend hängt einsam am Fenster. Doch mit der Einsamkeit im Stücklhof hat es sich bald an diesem Wahlabend. Kurz vor 18 Uhr ist es voll, nur der Direktkandidat Hans Urban lässt noch auf sich warten. Erst um 17.57 Uhr steigt er in Trachtenjanker und Jeans aus dem Auto, seine Söhne mit dabei. "Der Herr Kandidat", begrüßt in Grünen-Kreisrat Klaus Koch gelöst per Handschlag. "Servus", ruft Urban strahlend in die Runde. Er kennt die Ergebnisse der ersten Hochrechnung schon, sie stehen auf einem kleinen Zettel, den er in der Hand hält. Daher auch sein Strahlen.

Die ersten Prognosen sind deutlich: 18,5 Prozent für die Grünen, 9,9 Punkte mehr als im Endergebnis von 2013. Als der grüne Balken auf der Leinwand aufscheint, werden im Stücklhof Fäuste geballt, Klatschen setzt ein, Juchzen ist zu hören. Selbst der Parteinachwuchs, der vorhin noch entspannt am Tisch gekartelt hat, schaut nun gebannt auf die Leinwand. "Ich bin schon wahnsinnig erleichtert. Ich hatte den ganzen Tag schwitzige Hände", wird der Sprecher der Grünen Jugend Bad Tölz-Wolfratshausen, Jakob Koch, ein paar Minuten später sagen. Und mag es auch Zufall sein, gerade als Andreas Bachmann im Fernsehen verkündet, dass mit diesem Ergebnis eine Koalition zwischen CSU und Grünen möglich sei, krempelt Urban seine weißen Hemdsärmel auf, so als wolle er die politischen Geschäfte am liebsten gleich anpacken. "Es wäre schon das Beste, wenn Schwarz-Grün was abwickeln würde", sagt er später. Doch müsse auch Koalitionsgesprächen die Haltungsfrage über allem stehen. "Geradlinigkeit, Haltung und Glaubwürdigkeit", das seien für ihn die wichtigsten Werte, die seine Partei behalten müsse.

Die Grünen als deutlicher Sieger der Wahl. Mit diesem Ergebnis im Kopf schmeckt es den Parteimitgliedern und ihren Unterstützern jetzt offenbar so richtig. In der Glasvitrine liegen um 18.45 Uhr nur mehr zwei klägliche Sandwiches. Während sich die Gäste der Wahlparty drinnen ausgelassen unterhalten, telefoniert Urban draußen mit seiner Frau, die noch die letzten Arbeiten auf dem Biohof erledigt. Ungefähr 200 Mal sei er im Lauf des Tages gefragt worden, ob er nervös sei, erzählt Urban. "Überhaupt nicht" war seine Antwort. Nachmittags sei er sogar noch zum Schwimmen im Starnberger See. "Bei diesen Temperaturen! Ein grüner Oktober", sagt er und grinst. Mit dem Direktmandat wird es dennoch eher nichts werden. "Statt Landtag gibt's immer was anderes." Zither lernen oder den Jagdschein machen. Ob die Stimmen reichen, um über die Liste in den Landtag zu kommen, das erfahre er "vielleicht erst am Montagabend".

Drinnen gibt's derweil Szenenapplaus. Plus acht Prozent für die Grünen und den Landgemeinden, plus 16 in den Großstädten. "Besser geht's ja nicht, oder?", wirft Petra Epp, Grünen-Gemeinderätin in Eurasburg, in die Runde. Schade sei es nur, dass die Freien Wähler so stark abgeschnitten hätten, so der Tenor. Koch bewertet das sich abzeichnende Ergebnis dennoch als äußerst bedeutsam. Er ist überzeugt: "Es wird die Politik im Land deutlich verändern." Und sollte es auch mit der Regierungsbeteiligung nichts werden, eine starke Opposition könne die Basis für weitere Erfolge legen.