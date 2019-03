10. März 2019, 21:49 Uhr Energiepolitik Kleine Mahnwache

"Alle 28 Jahre kommt rechnerisch ein Supergau", sagt Grünen-Fraktionssprecher Hans Schmidt (li.) bei der Kundgebung "Fukushima mahnt - gemeinsam für eine konsequente Energiewende". Nur wenige Bürger sind auf dem Wolfratshauser Marienplatz erschienen. Mag sein, dass es am Wetter lag.

Nur ein überschaubares Grüppchen kommt zur Kundgebung von SPD, Grünen und Bürgervereinigung auf dem Wolfratshauser Marienplatz. Die Veranstalter appellieren an die Bürger, die Energiewende mitzugestalten

Von Arnold Zimprich, Wolfratshausen

Der Wind fegt durch die Wolfratshauser Gassen, nur ab und zu blinzelt die Sonne zwischen den Wolken hervor. Vielleicht hat sich deswegen nur ein kleines Grüppchen zur Mahnwache "Fukushima mahnt - Gemeinsam für eine konsequente Energiewende", zu der die Stadtratsfraktionen der Bürgervereinigung, der SPD und der Grünen in Wolfratshausen sowie der Bund Naturschutz aufgerufen haben, eingefunden.

"Alle 28 Jahre kommt rechnerisch ein Supergau", warnt der Grünen-Fraktionssprecher Hans Schmidt in seiner kurzen Vorrede, ehe er SPD-Stadtrat Manfred Menke ans Mikrofon bittet. Fukushima jähre sich dieses Jahr zum achten Mal, mahnt Menke. "Es wird ein immenser Aufwand betrieben, im radioaktiv verseuchten Gebiet wieder Menschen anzusiedeln." Es bestünde zudem eine enorme Gefahr darin, "dass Japan weiterhin auf die Atomkraft setzt". Die Folge dieser Politik seien tausende Krebsfälle in der Präfektur Fukushima.

Menke sieht die Energiewende hierzulande auf einem "Zickzackkurs". Nach wie vor sei nicht klar, wo atomarer Müll endgelagert werden kann. Beim Süd-Ost-Link, über den von 2025 an Windstrom aus dem Norden nach Süddeutschland transportiert werden soll, sieht Menke einen "Hickhack" voraus.

Menke sieht die Gefahr, dass die Neuauflage des bayerischen Energiedialogs von Lobbyverbänden beeinflusst werden könnte. Das Oberland und Wolfratshausen sei jedoch grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Speziell die Energiewende Oberland (EWO) rege die Bürger zum Umdenken an, der Wolfratshauser Energienutzungsplan weise in die richtige Richtung. Man müsse den Einsatz von Photovoltaik weiter bewerben, die Pläne zum Wasserkraftwerk am Loisach-Isar-Kanal sollten vorangetrieben werden.

Sigrid Bender, Vorsitzende der Ortsgruppe Wolfratshausen des Bund Naturschutz, erläutert, wie es derzeit in Fukushima aussieht. Die Aufräumarbeiten seien chaotisch verlaufen, "Plastiksäcke mit radioaktivem Müll stapeln sich in der Umgebung", ganz zu schweigen von den gesundheitlichen Folgen und den finanziellen Einbußen. Es gäbe weltweit kein einziges betriebsbereites Endlager, "niemand kann Sicherheit garantieren". In Deutschland würden sich derzeit 230 Tonnen radioaktiver Abfall pro Jahr ansammeln. "Wohin mit dem Müll? Atomkraft ist nicht beherrschbar, Atomstrom ist mit Abstand die teuerste Energie." Bender scheint sich nicht sicher zu sein, ob der finale Ausstieg überhaupt gelingt - immerhin seien noch sieben Atomkraftwerke in Betrieb.

Grünen-Stadtrat Rudi Seibt zeigt sich von der Wolfratshauser Klimapolitik enttäuscht. "Man könnte viel mehr tun. Stichwort Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden." Auch ein Laufwasserkraftwerk in der Loisach kann sich Seibt vorstellen. "Der Einwand, damit wäre die Floßrutsche am Kastenmühlwehr nicht mehr benutzbar, lasse ich nicht gelten." Die Wolfratshauser Flößer hätten an einer Wiederbelebung sowieso kein Interesse.

Mit Blick auf das heute versammelte Grüppchen bemängelt er, dass es immer die gleichen seien, die sich zu solchen Veranstaltungen einfänden. Man müsse noch näher an die Menschen heranrücken. "Wir waren schon mal auf einem guten Weg", erinnert Seibt an die Energiepolitik der rot-grünen Regierung unter Altkanzler Schröder. Die Regierung Merkel habe eine "missglückte Rolle rückwärts" gemacht. "Mit fatalen Folgen für den Steuerzahler, da die Regierung Merkel riesigen Schadensersatzzahlungen der Steuerzahler an die Betreiber Tür und Tor öffnet."

Seibt sieht die Stadt Wolfratshausen vor großen Herausforderungen. Zwar habe sie sich verpflichtet, den gesamten Strombedarf bis 2035 lokal zu decken. Doch der Weg dahin sei noch weit. Momentan gäbe es "ein wenig Solarstrom, wenig Solarwärme, keine Windkraft, kaum Biogas aber etwas Wasserkraft". Viele täten so, als habe man noch ewig Zeit. "Auf allen Dächern wird Photovoltaik- und Solarthermie gebraucht", so Seibt, "Wärmepumpen und Hackschnitzel müssen unsere Raum- und Prozesswärme bereitstellen." Damit diese Forderung auch umgesetzt werde, müsse jedoch auch etwas getan werden. "Ohne Reklame passiert gar nichts." Rudi Seibt fordert eine Bürgerenergiewende. "Es muss von unten anfangen!" Bürger sollten sich die kompetente Unterstützung der Energieberater der Energiewende Oberland (EWO) holen, die kaum etwas koste.