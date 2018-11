25. November 2018, 14:39 Uhr Energiedialog, Landwirtschaft und Europa Im Aufwind nach der Wahl

Die Kreis-Grünen wollen einen Ortsverband Icking/Münsing gründen und stecken ihre politischen Ziele bis 2020 ab

Von Klaus Schieder, Bad Tölz

Ein Christbaum in vollem Schmuck leuchtet traut im Nebenraum des Tölzer Bräustüberls. Und etwas Weihnachtliches hat auch die Stimmung der Grünen, die sich in dem Gasthof am Freitagabend zur Kreisversammlung treffen. Sechs Wochen nach der bayerischen Landtagswahl bewegt sie sich noch immer zwischen Verblüffung und purer Freude über das formidable Ergebnis. Im Landkreis schnitten die Grünen sogar noch besser als im Freistaat: Sie erhielten 19,3 Prozent der Gesamtstimmen - das sind 1,7 Prozent mehr als bayernweit und 6,8 Prozent mehr als bei der Wahl 2013. Vor allem Icking (31,5 Prozent), Eurasburg (28,2) und Münsing (25,9) sind grüne Hochburgen im Landkreis. Und dies, obwohl es in Icking und Münsing nicht einmal einen Ortsverband gibt. Das soll sich nun aber ändern. Alexander Müllejans, Sprecher der Kreis-Grünen, kündigt die Gründung eines Ortsverbands Icking/Münsing an. "Das wird sicher ein Schwerpunkt unserer Arbeit sein, auch im Vorgriff auf die Kommunalwahlen."

Auch Hans Urban hat der Wahlausgang überrascht. "Wir haben ein Ergebnis hingelegt, wie man es aus München kennt", sagt der neue Landtagsabgeordnete aus Oberherrnhausen. Die Koalition zwischen CSU und Freien Wählern sei nicht das Regierungsbündnis, "das wir und das sich die bayerischen Bürger gewünscht haben". Den Freien Wählern wirft er vor, ein "Männerbund" zu sein und die Frauenquote im Kabinett zu drücken. Außerdem hätten sie es in der Hand gehabt, dass die Leitung des wichtigen Bildungsausschusses nicht an die AfD fällt, die in ihrem Wahlprogrammunter Bildung eine unrühmliche, ja verachtende Haltung einnehme. Urban selbst ist forst- und jagdpolitischer Sprecher der Grünen im Landtag. Auch der neue Bezirkstagskandidat Georg Buchwieser zeigt sich enttäuscht, dass die bisherige Kooperation von CSU und SPD im Bezirkstag um die Freien Wähler, nicht um die Grünen ergänzt wurde. "Die Hoffnung, dass man einen Wechsel hinkriegt, hat sich auch hier nicht erfüllt", sagt Buchwieser, der als Berichterstatter für Natur- und Landwirtschaft agieren wird.

In den nächsten beiden Jahren wollen sich die Kreis-Grünen vor allem mit den Themenfeldern Energiedialog/Mobilität/Verkehrswende, Landwirtschaft 2030 und Europa versus Nationalismus auseinandersetzen. Dies ist das Resultat einer ebenso kurzen wie intensiven Stoffsammlung und einer Abstimmung in der Kreisversammlung. Die Grünen sind sich bewusst, dass die Ziele der Energiewende mitunter den Interessen des Naturschutzes zuwider laufen. Zum Beispiel dann, wenn es um den Bau von Windrädern, um Holznutzung oder um neue Radwege geht. "Wir treffen auf Entscheidungen, die uns wehtun im Naturschutz", sagt der stellvertretende Landrat Klaus Koch. Was die Verkehrswende betrifft, so müsse man "das Thema Mobilität neu denken", fordert Urban. In der Landwirtschaft 2030 soll es unter anderem um den Einsatz von Glyphosat, das Insektensterben und einen Landschaftspflegeverband im Landkreis gehen. In Europa steht man für den Wolfratshauser Hans Schmid bei der Wahl im nächsten Jahr vor einer Richtungsentscheidung: gegen Nationalismus und Populismus, gegen die Erderhitzung, gegen das Auseinanderdriften der Gesellschaft, Stichwort Einkommen. Beim Lichtmess-Empfang der Grünen am 2. Februar 2019 im Gasthof Kolberbräu Bad Tölz soll Europaabgeordnete Barbara Lochbihler über das Thema "Europa - wofür wir kämpfen" reden.

Eine Erfolg war für die Grünen auch der erfolgreiche Bürgerentscheid gegen das Hotelprojekt Bichler Hof in Bad Tölz. Bürgermeister Josef Janker (CSU) und Landrat Josef Niedermaier (FW) seien "extrem schlechte Verliere" gewesen, sagt der Tölzer Stadtrat Franz Mayer-Schwender. Nach dem Bürgerentscheid habe er mit beiden das Gespräch gesucht, jedoch vergebens. "Es ist im Moment ein abgekühltes Verhältnis."