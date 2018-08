29. August 2018, 21:52 Uhr Energie sparen Klimaschutz im Landkreis

Landratsamt informiert online über verschiedene Möglichkeiten

"Energiewende und Klimaschutz sind die großen Herausforderungen unserer Zeit für Staat und Gesellschaft. Dieses Projekt kann nur dann erfolgreich sein, wenn alle mitmachen. Deshalb ist das Darstellen des bisher Erreichten ein sehr wichtiger Teil", sagt Andreas Süß, Klimaschutzbeauftragter des Landratsamtes Bad Tölz-Wolfratshausen. 18 Projektsteckbriefe auf den Internet-Seiten des Landratsamtes (www.lra-toelz.de) zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, Klimaschutz im Landkreis zu verwirklichen: Kann ich mein Haus nur über regenerative Energien versorgen? Wie kann ich nachhaltig Bauen? Gibt es Bildungsangebote rund um Klimaschutz im Landkreis? Was hat Moorrenaturierung mit Klimaschutz zu tun? Wie kann die Energiewende in Unternehmen oder Kommunen vorangetrieben werden? Oder gibt es besondere regionale und klimaschonende Versorgungsstrukturen im Landkreis?

Die Praxisbeispiele sollen informieren und neugierig machen sowie Anreize zum Handeln geben. Neben den aktuellen Darstellungen sollen weitere interessante Best-Practice-Beispiele hinzukommen. Wer selbst, als Privatperson, Unternehmer, Verein oder öffentliche Einrichtung eine entsprechende Maßnahme durchgeführt hat oder Tipps und Ideen hat, die er gerne an andere weitergeben möchte, kann dies per Mail an klimaschutz@lra-toelz.de oder unter Telefon 08041 / 505632 kommunizieren.