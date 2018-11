11. November 2018, 22:23 Uhr Energetische Sanierungen 12 000 Euro für den Klimaschutz

Energie Südbayern fördert Projekte in Gaißach, Lenggries und Penzberg

Auch in diesem Jahr unterstützt die Energie Südbayern GmbH (ESB) im Rahmen ihres Klimafonds wieder kommunale Klima- und Umweltprojekte im Versorgungsgebiet der Betriebsstelle Wolfratshausen. Die diesjährige Fördersumme von 12 000 Euro teilen sich die beiden Gemeinden Gaißach und Lenggries sowie die Stadt Penzberg. In Penzberg wird mit den Mitteln aus dem Klimafond die energetische Sanierung der Bürgermeister-Prandl-Mittelschule bezuschusst, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärt.

Der Klimafonds der Energie Südbayern GmbH werde im Rahmen der jährlichen Veranstaltungsreihe "Informationskreis Energie" ausgeschüttet, in denen die Kommunalvertreter selbst über die Verwendungszwecke der Fördersummen beraten und entscheiden, so das Unternehmen. Jedes Jahr lade die ESB und der Erdgasnetzbetreiber Energienetze Bayern die Bürgermeister ihrer Partnergemeinden zu den "Informationskreisen Energie" ein, um im gemeinsamen Austausch mit den Kommunalvertretern neueste Informationen zur Unternehmensgruppe sowie aktuelle Energiemarktthemen vorzustellen. Die Veranstaltungsreihe habe sich für die über die Energie Südbayern GmbH versorgten Gemeinden als Austauschplattform zu Energiethemen etabliert.