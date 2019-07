25. Juli 2019, 21:47 Uhr Eishockey Gleichberechtigung am Puck

Im U17-Team des EC Bad Tölz dürfen Mädchen mit den Buben Eishockey spielen - wenn sie gut genug sind

Von Konstantin Kaip, München/Bad Tölz

Die wohl längste Anfahrt zum großen Finale der zehnten SZ-Talentiade hatten die Eishockeyspieler der U17 vom EC Bad Tölz. Sie kamen zwar nicht alle nach München - 24 spielen derzeit in bei der U17 in der DNL - aber mit genau elf Vertretern doch in Fußballmannschaftsstärke: Neben Nachwuchsleiter Florian Funk und Franz Fritzmeier vom Vorstand waren die Zwillinge Thomas und Nikolaus Heigl, Martin Sanner, Dominik Gißibl, Joshua Baron, Luis Huber, Alex Fichtner und Franziska Klinger als einzige der drei Damen aus dem Team in den Mannschaftsbus gestiegen. Schon im Foyer waren die Tölzer dann gut auszumachen: Die Eissportler trugen alle Lederhosen - bis auf Gißibl, der Shorts und T-Shirt bevorzugt, und Klinger, die natürlich im Dirndl kam.

Ausgezeichnet: Die Nachwuchsspieler der U17 vom EC Bad Tölz. (Foto: Stephan Rumpf)

Mitgekommen seien alle, "die Lust und Zeit hatten", erklärte die 18-Jährige vor der Verleihung. Die Verteidigerin war vor der Abfahrt am Mittwoch gerade erst von einem dreitägigen Trainingslager der Frauen-Nationalmannschaft in Füssen zurückgekehrt, mit Stürmerin Sara Kubiczek, die sich im Anschluss aber gleich in den Urlaub verabschiedet hatte, wie Klinger erzählte. Torfrau Sofie Disl sei schon seit ein paar Tagen in den Ferien.

Bei der Ehrung mussten die Tölzer dann am längsten auf ihre Urkunde warten. Erst nach zwei Stunden wurden sie als letzte Preisträger auf die Bühne gerufen. Dort empfingen sie Felix Neureuther und der neue Trainer der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft Toni Söderholm. Dass der Skifahrer Neureuther auch einen Draht zum Eishockey hat, hatte er zuvor berichtet: Er sei mit einigen der Olympia-Finalisten von 2018 befreundet und als Garmischer mit dem Eishockeyklub SC Riessersee sehr vertraut. Den EC Bad Tölz nannte er dann immerhin, als ihm Moderator und SZ-Regionssportleiter Johannes Schnitzler den "härtesten Konkurrenten" seines Heimatvereins entlocken wollte.

Schnitzler würdigte den Tölzer Eishockeyclub als einen der erfolgreichsten Nachwuchsvereine. "Bei uns in der Gegend spielt Gott sei Dank jeder Eishockey und nicht nur Fußball", erklärte Trainer Funk die kontinuierlich gute Qualität der Talente in Tölz. Und weil alle mit Schläger und Puck umgehen könnten, sei das Niveau im Training hoch. Wenn etwas nicht klappe, seien die Spieler unzufrieden und hängten sich mehr rein. "Es hält sie niemand auf, und das macht sie besser." Die bemerkenswerte Tatsache, dass in der Mannschaft auch junge Frauen mitspielen, und zwar mit ähnlichen Einsatzzeiten wie ihre männlichen Teamkollegen, quittierte Funk mit einem Achselzucken. "Eishockey ist auch nicht so hinterher", sagte er über die Emanzipation im EC-Team. "Jeder spielt genauso viel, wie er wert ist. Und wenn's ein Mädchen ist, ist es ein Mädchen." Franziska Klinger ergänzte, dass es zwar im körperlichen Spiel schon einen größeren Unterschied gebe. "Aber den kann man durch Geschwindigkeit, Taktik und Technik gut wettmachen." Dafür gab es Applaus. Die Frage, ob es stimme, dass Mädchen im Training fleißiger seien, beantwortete sie nach einem kurzen Zögern mit Ja.

Beim Abgang durften die Tölzer noch Söderholm die Hand schütteln. Der Nationaltrainer kommt aus Finnland, wo die Eishockey-Nachwuchsarbeit auf Top-Niveau ist und schon 17-jährige in der ersten Liga spielen. Jeder, der von einer Profikarriere träume, solle "auf alle Fälle eine Chance bekommen, sich so gut zu entwickeln wie möglich", hatte Söderholm gefordert.

Das will man auch in Tölz. Jungen Talenten eine Entwicklung zu ermöglichen sei Verpflichtung und Herausforderung, sagte Fritzmeier nach der Verleihung. "Wir sind ja im Grunde immer noch ein kleiner Verein und müssen gegen Red Bull und Mannheim mit den großen Akademien bestehen." Daher freue ihn der Talentiade-Preis, der die Nachwuchsarbeit des Vereins bestätige. Lange genießen konnten die Spieler den Abend aber nicht. Nach einem kurzen Stopp am Buffet ging es wieder nach Hause. Die Heigl-Zwillinge und Gißibl mussten am Donnerstag schon um 4 Uhr früh wieder in den Bus steigen: zu einem Nachwuchscamp der DEL2 in Rheinland-Pfalz. Trainingsfleiß kann man also auch den Tölzer Eishockeybuben nicht absprechen.