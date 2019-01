13. Januar 2019, 21:43 Uhr Eintritt frei Profis im Showroom

Konzerte und Workshops bei Buffet Crampon

Die Instrumentenbauer der Firma Buffet Crampon laden auch heuer wieder zu Veranstaltungen in ihren Showroom nach Geretsried ein. Den Auftakt macht am Donnerstag, 31. Januar, ein Neujahrskonzert der Gruppe Les Bons Bec. Im Februar bietet der Tenorhornist Berthold Schick einem Workshop an, im März stehen bei einem Klarinetten-Service-Tag und Blattbearbeitungsworkshop die Holzbläser im Mittelpunkt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, um vorherige Anmeldung wird jedoch gebeten unter Telefon 08171/9 21 87 28 oder event.showroom.munich@buffetcrampon.com Die fünf Holzbläser der Les Bons Becs kommen aus Frankreich und versprechen ein kurzweiliges Programm. Das renommierte Ensemble versteht sich nicht nur auf die verschiedensten Stilrichtungen, sondern packt die Musik zudem in eine humorvolle Show. Konzertbeginn ist um 19 Uhr. Das Neujahrskonzert findet zugunsten der Bläserklasse des Gymnasiums Geretsried statt, Spenden für die jungen Musiker werden gerne entgegengenommen.

An interessierte Tenorhorn- und Baritonspieler richtet sich ein Workshop mit Berthold Schick am Donnerstag, 21. Februar. Die Teilnehmer sollten mindestens über fünf Jahre Spielerfahrung verfügen; ansonsten gibt es keine Beschränkung. Schick ist studierter Posaunist, war als Orchestermusiker tätig und spielte unter der Leitung von Ernst Mosch bei den Original Egerländer Musikanten. Bekanntheit erlangte er mit seiner böhmischen Sieben-Mann-Formation Berthold Schick und seine Allgäu 6 und dem Blechblasquintett Novas Brass.

Der März steht dann wieder im Zeichen der Holzbläser. Am Donnerstag, 14. März, bietet Boas Tian kostenlos kleinere Service-Reparaturen und Einstellungen an Instrumenten an. "Boas Tian ist seit vielen Jahren maßgeblich an der Entwicklung des modernen Klarinettenbaus beteiligt", heißt es dazu in der Einladung. "An diesem Tag steht er allen Holzbläsern mit seinem ganzen Knowhow und handwerklichem Geschick zur Verfügung." Abends schließt sich ein Blattbearbeitungskurs mit Jürgen Demmler an. Demmler ist Klarinettist im SWR Symphonieorchester und zeigt, wie durch die richtige Modifikation des Blattes der Klang verbessert und das Klarinettenspiel erleichtert werden kann.

Die Firma Buffet Crampon verbindet Tradition und Innovation bei der Herstellung von Holz- und Blechblasinstrumenten. Rund 460 der weltweit 900 Mitarbeiter sind in Deutschland tätig. Der Standort Geretsried beheimatet neben Fertigung und Entwicklung auch einen 300 Quadratmeter großen Showroom, in dem mehr als 250 Instrumente zum Test bereitstehen. Zudem finden dort Workshops und Konzerte statt. Mehr Infos unter showroom.buffetcrampon.com