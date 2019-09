Das erste Anheizen eines Kachelofens im Lenggrieser Ortsteil Anger ist am Freitag schief gegangen. Wie die Tölzer Polizei mitteilt, explodierte der Ofen in einem Einfamilienhaus gegen 17 Uhr. Weil es dieser Tage schon ganz schön kalt ist, wollten die 77 Jahre alte Bewohnerin mit ihrem 46-jährigen Sohn den Kachelofen nach längerer Pause wieder in Betrieb nehmen. Dabei kam es nach Polizeiangaben zur Explosion. Ein Brand im Haus durch die herausgeschleuderte Glut konnte rechtzeitig verhindert werden. Die Ermittlungen zur Explosionsursache dauern noch an. Es könnte sich um eine Verpuffung handeln. Im Einsatz war neben der Polizei auch die Feuerwehr Lenggries/Anger. Mutter und Sohn seien glücklicherweise mit dem Schrecken davongekommen, heißt es in der Mitteilung. Die Schadenshöhe am Ofen und dem Mauerwerk beträgt nach derzeitiger Schätzung etwa 30 000 Euro.