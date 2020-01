Nur gut 45 Minuten, nachdem am Donnerstag in der Geretsrieder Firma Bagusat ein Feuer ausgebrochen und ein Mitarbeiter durch Rauchgas verletzt worden war, musste die Feuerwehr abermals ausrücken. Diesmal ging es ohne Schaden für Personen aus. In einem Mehrfamilienhaus in der Sperlingstraße hatte gegen 20.45 Uhr der Rauchmelder ausgelöst, Anwohner hatten daraufhin die Brandbekämpfer verständigt. Nachdem der Wohnungsinhaber nicht anwesend war, musste die Türe geöffnet werden. Angebranntes Essen auf dem noch eingeschalteten Herd hatte zu der Rauchentwicklung geführt. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr gelüftet.