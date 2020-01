"Parents for Future" treffen sich in Tölz

Einen Informationsabend veranstaltet die Tölzer Ortsgruppe von "Parents for Future" am Donnerstag, 9. Januar, im Welt-Raum am Vichyplatz. Zu der Organisation gehören weltweit Erwachsene - egal ob jung oder alt, ob ohne oder mit Kindern -, die sich hinter die Forderungen der Schülerinnen und Schüler von "Fridays for Future" stellen. Angesichts der mageren Ergebnisse der UN-Klimakonferenz in Madrid sei es wichtig, dass sich Menschen aller Generationen für den Erhalt der Lebensgrundlagen einsetzten, teilt die Tölzer Ortsgruppe mit. Wer sich für den Klimaschutz engagieren möchte, kann zu dem Abend im Welt-Raum kommen, der vor allem dem gegenseitigen Kennenlernen dienen soll. Beginn ist um 19 Uhr. Weitere Auskünfte gibt es unter Telefon 0178-643 03 77 oder per E-Mail (bad-toelz@parentsforfuture.de).