27. Mai 2019, 21:52 Uhr Einmal Becker, zweimal Pause Exquisites Kunsthandwerk

Zum zehnten Mal öffnet die renommierte Goldschmiedin Anne Becker am ersten Juni-Wochenende ihre Werkstatt in Beuerberg und lädt mit drei weiteren Kunsthandwerkern zu einer exquisiten Ausstellung ein. In ihrer eigenen neuen Kollektion setzt Becker wieder auf viele bewegliche Elemente, Witz und ausgefallene Eleganz. Maureen Linhart zeigt Taschen, die sich durch klare Formen, ein schönes Innenleben sowie eine hochwertige Verarbeitung auszeichnen.

Neu dabei sind diesmal Tina Pause mit Keramik und Rosa Pause mit Porzellan. Tina Pause geht es um das Zusammenspiel von Ton und Glasur, die Klarheit von Form und Farbe. Durch die handwerkliche Fertigung ihrer Schalen, Krüge oder Teller entstehen auch bei Serien kleine Abweichungen, die den Stücken eine Lebendigkeit verleihen. Rosa Pauses Wertschätzung für den Werkstoff Porzellan zeigt sich durch ihre handwerkliche Auseinandersetzung mit jedem einzelnen Stück. Organische Formen werden von ihr mit reliefartigen Mustern oder frei gezeichneten Dekoren versehen. Anne Beckers Werkstatt liegt idyllisch am Loisachweg 32 in Beuerberg und ist geöffnet am Samstag, 1. Juni, von 10 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 2. Juni, von 11 bis 18 Uhr.