19. Juli 2019, 22:33 Uhr Einladung für Thanninger Helfer Nach dem Fest ist vor der Feier

Was war das für ein Festreigen Ende Juni in Thanning: Die etwa 900 Einwohner des Eglinger Ortsteils stemmten fast zwei Wochen lang Auftritte, Konzerte und andere Veranstaltungen für gleich mehreren Jubiläen und schlossen auch noch das Gaufest der Loisachtaler an, zu dem rund 3000 Gäste durch das Dorf zogen. Nun ist es Zeit, durchzuschnaufen und Danke zu sagen. Für die tatkräftige Unterstützung bei den Festtagen "Auf geht's nach Thanning" lädt die Festgemeinschaft aus Trachtenverein, Feuerwehr und Burschenverein alle Helfer und alle, die sie unterstützt haben, ein zur Nachfeier. Diese findet statt am Samstag, 20. Juli, von 19 Uhr an, im Vereinsheim am Thanninger Sportplatz.