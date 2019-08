12. August 2019, 22:06 Uhr Einladung des DAV Bergtour auf die Wettersteinspitze

Die Sektion Wolfratshausen des Deutschen Alpenvereins (DAV) bietet am Donnerstag, 15. August, eine anspruchsvolle Bergtour im Wettersteingebirge an. Die Tour führt eingangs von Mittenwald über den Lauter- und Ferchensee. Über einen teils steilen, ausgesetzten Bergsteig und eine markante Einsattelung geht es auf den Gemsanger (1975 Meter) und über teils ungesichertes und abschüssiges Felsgelände hinauf auf den Gipfel der Wettersteinspitze. Konzentriertes Steigen ist auf der gesamten Tour notwendig. Schwindelfreiheit und Trittsicherheit sind neben einer guten Kondition unbedingte Voraussetzung. Die Gehzeit beträgt etwa sieben bis acht Stunden, die Teilnahme ist kostenlos. Abfahrt nach Vereinbarung. Nähere Informationen bei Annette Gruber, Telefon 08171 / 91 950 27 oder E-Mail an Annette.Gruber@gmx.net.