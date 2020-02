Die Bürgermeisterwahl 2020 hatte für die etwa 25 000 Einwohner der größten Stadt des Landkreises lange wenig Spannung versprochen. Amtsinhaber Michael Müller (CSU) schien ohne Gegenkandidaten zu bleiben. Doch dann positionierten sich drei Herausforderer. Für die Grünen tritt die Nachhaltigkeitsberaterin Martina Raschke an. Larry Terwey kandidiert für die FDP und Sportreferent Wolfgang Werner für die SPD. Alle treffen sich zum Lesercafé der SZ Bad Tölz-Wolfratshausen am Donnerstag, 13. Februar, in den Geretsrieder Ratsstuben. Dort können sich die Bürger von 17 Uhr an im direkten Gespräch über die Kandidaten informieren.

Geretsried wandelt sich. Das zeigt vor allem die Baustelle im Zentrum am Karl-Lederer-Platz. Das Krämmel-Haus ist in die Höhe gewachsen. Weiter nach oben will auch die Sparkasse mit ihren Plänen für ein neues Eckhaus zur Egerlandstraße. Zukunftsfragen sind der Klimaschutz, Handel und Wandel, Kunst und Kultur. In seiner Amtszeit hat Bürgermeister Müller die Entwicklung des Karl-Lederer-Platzes zum urbanen Zentrum angeregt. Schulen, Kindergärten sowie der Ausbau der Bundesstraße 11 zählen zu seinen Prioritäten. Für Nachverdichtung und sozialgerechte Bodennutzung setzt sich Werner ein. Raschke will mit mehr Bürgerbeteiligung und Klimaschutz punkten. Verkehrs- und Familienpolitik sind für Terwey wichtig.

Im SZ-Café können Bürger und Bürgerinnen zu den einzelnen Kandidaten von Tisch zu Tisch wandern und sich mit ihnen austauschen. Schon vorab können sie sich jetzt ein Bild machen, wer welche Position vertritt. Die SZ hat dazu alle vier um Beantwortung eines Fragenkatalogs gebeten.

SZ-Café zur Bürgermeisterwahl: Donnerstag, 13. Februar, 17 Uhr, Ratsstuben Geretsried, Eintritt frei