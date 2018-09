6. September 2018, 22:07 Uhr Einheimische bevorzugt Günstige Bauplätze für Penzberger

Die Stadt verkauft im Baugebiet "Birkenstraße West" 13 Grundstücke im Rahmen eines Einheimischen- und Sozialmodells günstig an Penzberger. Auf dem Areal sind zwei Sorten von Bauplätzen im Angebot. Es gibt neun Grundstücke für drei Reihenhäuser und vier Grundstücke für zwei Doppelhäuser. Zuerst werden die neun Einheiten vergeben. Dieses Vorgehen soll es besonders einkommensschwächeren und weniger vermögenden Personen - vorrangig Familien - ermöglichen, sich Häuser leisten zu können. Der Bewerbungszeitraum für die Baugrundstücke beginnt am Montag, 10. September, und endet am Montag, 8. Oktober, um 8 Uhr. Sämtliche Informationen zu den Grundstücken, Preisen und dem Vergabeverfahren sind in einem Exposé zu finden. Dieses steht, gemeinsam mit dem Antragsformular, auf der Homepage der Stadt unter www.penzberg.de zum Download bereit und ist auch in gedruckter Form im Rathaus am Empfang erhältlich. Da die Stadtverwaltung Neutralität bei diesem Verfahren bewahren muss, kann sie nicht bei dem Ausfüllen des Antragsformulars behilflich sein.