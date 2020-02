Die meisten Plakate hängen, die Wahlprogramme sind veröffentlicht, Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren sich bei Diskussionsabenden und an Infoständen: Der Kommunalwahlkampf in Geretsrieds läuft. Wer sich vor der Bürgermeisterwahl am 15. März ein Bild davon machen möchte, wer wofür steht, hat dazu am Donnerstag beim SZ-Café mit den Bürgermeisterkandidaten Gelegenheit.

In legerer Atmosphäre können Gäste dabei mit Amtsinhaber Michael Müller (CSU) und seinen Herausforderern ins Gespräch kommen: Martina Raschke (Grüne), Wolfgang Werner (SPD) und Larry Terwey (FDP). Die vier werden sich in einer kurzen Begrüßungsrunde persönlich und politisch vorstellen. Anschließend werden sie im Saal verteilt jeweils einzeln an Tischen für kleinere Gruppen zum Gespräch bereit sitzen. Besucherinnen und Besucher können Fragen stellen, Anregungen geben und von einem zum anderen wechseln.

Zur Vorbereitung bietet die SZ in dieser Ausgabe Porträts der vier Bewerber. Im Mittelpunkt stehen auch dabei die politischen Ziele. Aber um Personen einschätzen zu können, lohnt auch ein Blick in deren eigene vier Wände. Wir haben alle vier zu Hause besucht und nach Freizeitinteressen gefragt. Der eine liest leidenschaftlich gern, die andere liebt das Tanzen, bei dem einen dreht sich alles um die Familie, beim anderen um die Musik.

SZ-Lesercafé: Treff und Talk zur Wahl mit Michael Müller (CSU), Martina Raschke (Grüne), Larry Terwey (FDP) und Wolfgang Werner (SPD): Donnerstag, 13. Februar, 17 bis 19 Uhr, Ratsstuben Geretsried, Karl-Lederer-Platz 1. Mehr Informationen unter sz-veranstaltungen.de/kommunalwahlen