26. Oktober 2018, 21:53 Uhr Einen Monat geschlossen Bücherei wird umgebaut

Die Geretsrieder Stadtbücherei am Schulzentrum bleibt von Freitag, 2. November, bis Samstag, 1. Dezember, geschlossen. Grund ist ein umfangreicher Umbau der Einrichtung. Wie die Stadt informiert, erhält die Bücherei moderne Möbel, frische Teppiche, neue Fenster und Jalousien und eine farbenfrohe Wandgestaltung. Die Bereiche für Kinder, Jugend und AV-Medien werden "zeitgemäß modernisiert", heißt es in der Mitteilung. In neuer Gestaltung soll die Stadtbücherei dann am Dienstag, 4. Dezember, wieder zu den gewohnten Geschäftszeiten öffnen. Die Stadt weist darauf hin, dass die Volkshochschule Geretsried von der Schließung nicht betroffen ist. Sie ist jederzeit über einen Seiteneingang erreichbar; Besucher sollen die Beschilderungen beachten.

Die Mitarbeiter der Volkshochschule stehen dienstags von 12 bis 17 Uhr, mittwochs von 10 bis 16 Uhr und donnerstags von 12 bis 17 Uhr persönlich zur Verfügung und sind zudem montags bis freitags von 09 bis 17 Uhr unter Telefon 08171/529-144 erreichbar.