Wie jedes Jahr findet auch heuer die Internationale Gitarrenwoche im Kloster Benediktbeuern statt. Professionelle Gitarristen, Gitarrenlehrer, Musikstudenten und Gitarrenliebhaber kommen für eine Woche an diesen, so die Veranstalter, "schönen, inspirierenden Ort", um von einem Team aus hochqualifizierten Dozenten und internationalen Preisträgern neue Anregungen zu bekommen. Einen wichtigen Teil der "Gitarrenwoche" stellen die Konzerte dar, sowohl jene der Dozenten als auch jene der Kursteilnehmer. Zwei dieser Konzerte sind öffentlich: Am Dienstag, 27. August, sind von 19.30 Uhr die Dozenten zu hören. Sie interpretieren Werke für eine, zwei und mehr Gitarren von Luigi Boccherini, Wolfgang Amadeus Mozart, Domenico Scarlatti und anderen. Am Donnerstag, 29. August, findet ebenfalls von 19.30 Uhr an das Abschlusskonzert der Teilnehmer statt.

Karten für beide Termine gibt es an der Abendkasse (15 Euro, für Rentner, Studenten, Schüler 10 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt).