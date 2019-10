Manchmal müssen Gymnastiklehrerin Gabi Fastner und das Team vom Bayerischen Rundfunk ganz schön improvisieren. Vor fünf Jahren fanden sie im Casting niemanden, der die Übungen für die Folge "Aktiv & beweglich mit 60 plus" in der Serie "Tele-Gym" zusammen mit Fastner vor der Kamera vormacht. Einige Senioren stellten sich zwar vor, aber so richtig gepasst hat es nicht. Da kam die 46 Jahre alte Tölzerin auf die Idee, einfach mal ihre Eltern zu fragen. Und siehe da: Paula und Sepp Fastner, damals 65 und 70 Jahre alt, entpuppten sich als Idealbesetzung. Beide seien dann sogar bei einem Opernbesuch in München auf ihr Mitwirken in der BR-Sendung angesprochen worden, erzählt Fastner. Gerade erst hat sie die neuen Folgen für die Tele-Gym-Reihe aufgenommen. Die zwei DVD mit dem Titel "GesundFit im besten Alter" erscheinen Anfang November. Im Fernsehen dürften sie dann nächstes Frühjahr ausgestrahlt werden.

Diesmal war alles anders. Normalerweise steht die Tölzerin mitten im Grünen vor der Kamera und führt die diversen Übungen vor. Einmal drehte sie an einem künstlichen See am König-Ludwig-Hotel in Schwangau, dann auf einem Freizeitgelände in Tutzing mit Bäumen und Büschen als Kulisse. Das war nicht immer lustig. Drei Tage Dreharbeiten, jeweils von 6 bis 18 Uhr, sind an sich schon anstrengend. Hinzu kam auch noch das sumpfige Gelände. "Mitten zwischen Mücken", erzählt die staatlich geprüfte Sport- und Gymnastiklehrerin. Ein anderes Mal störte ein Kleinflugzeug, das 20 Minuten überm Drehort kreiste. Die neuen Folgen á 15 Minuten sollte heuer auf der Stie-Alm am Brauneck gefilmt werden, aber dazu kam es nicht.

Detailansicht öffnen Für die Dreharbeiten zu den neuen Folgen der "Tele-Gym"-Reihe im BayerischenFernsehen musste Gabi Fastner erstmals vor eine "Green Screen" ins Studio. (Foto: oh)

Das Wetter war selten drei Tage am Stück so schön, wie es für den Dreh erforderlich wäre. Und wenn doch einmal, dann hatten die BR-Mitarbeiter andere Aufträge zu erledigen. Also ging es zum ersten Mal ins Studio. Gabi Fastner musste das Training alleine vor einem "Green Screen" - einer grünen Leinwand - vorführen. Die großen Scheinwerfer brachten sie gehörig ins Schwitzen. "Das war wie in einer Sauna", sagt die 46-Jährige. Dafür ging alles viel schneller, die Folgen waren nach zwei Tagen im Kasten. Hernach sah allerdings alles aus, als hätte sie sich beim Vorturnen am Ufer des Starnberger Sees befunden. Dort hatte es tatsächlich zunächst ein Fotoshooting gegeben, ein paar Tage später nahmen Kameraleute die Szenerie ohne Gabi Fastner auf, am Ende wurden diese Aufnahmen über den Green Screen gelegt.

"Bewegt leben": Dies ist das Motto der Gymnastiklehrerin. Unter dem Titel "Gesund und schön" gab sie in der Tele-Gym-Reihe funktionelles Figurtraining, unter "Aktiv & beweglich mit 60 plus" geht es vor allem um Übungen, die Alterswehwehchen vorbeugen sollen. Die Gymnastik für die ältere Generation sei im Grunde genommen nicht viel anders als für Jüngere, sagt sei. "Es ist kein Maximalkraft-Training." Der Unterschied sei, dass Senioren in Alltagssituationen oftmals gestresst seien, sei es beim Zahlen an der Kasse im Supermarkt, sei es beim Gang durchs Stadtzentrum, mit den für sie anstrengenden Faktoren wie Kopfsteinpflaster, Radfahrer, der eigenen Angst vorm Stolpern. Deshalb sei Entspannung für Senioren ein wichtiges Thema, auch Sturzprophylaxe.

Detailansicht öffnen Die Tölzer Gymnastiklehrerin will Senioren zeigen, was sie gegen Alterswehwehchentun können. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Deshalb geht es Fastner darum, das Gleichgewicht zu trainieren, die Balance, die Koordination. Denn was im Alter nachlasse, seien die Sinne wie Hören, Sehen oder Fühlen, sagte sie. Außerdem spanne sich die Muskulatur des Menschen um Wirbelsäule und Bandscheibe an, kurz bevor er stolpere. Dieses frühzeitige Anspannen sei im Alltag jedoch oft verloren gegangen, auch in der jüngeren Generation. Die Tölzerin rät Senioren vor allem dazu, sich immer wieder zu bewegen. Das wirke der Altersvergesslichkeit entgegne, und "wer am Abend 800 Meter spazieren geht, schläft auch besser". Das neue Programm für die Generation 60 plus umfasst zwölf Schwerpunkte - von der Linderung von Schmerzen in der Schulter, im oberen und unteren Rücken, in Knie und Hüfte bis hin zu Atem- und Venengymnastik oder Themen wie Beckenboden und Kreislauf.

Neben der Tele-Gym-Reihe hat Gabi Fastner, die 18 Jahre lang in Bad Tölz ein Gymnastikstudio betrieb, noch weitere berufliche Standbeine. Sie gibt Fortbildungen für andere Trainer und ist Dozentin an der Kleine-Nestler-Schule, einer staatlich anerkannten Berufsfachschule für Gymnastik in München. Sie gehört dem Vorstand des Deutschen Gymnastikbundes an, für den sie vor allem in der Außenwirkung tätig ist. Und sie hat seit 2006 einen eigenen Youtube-Kanal. Die Videos reichen von drei Minuten, zum Beispiel mit theoretischen Erläuterungen, bis hin zu einer Stunde Gymnastik. Mittlerweile hat sie dort 75 000 Abonnenten und durchschnittlich 80 000 Zuschauer pro Tag. Ihre Eltern hat sie dafür übrigens nicht eingespannt. Als sie beide wegen der Teilnahme an der Tele-Gym-Reihe fragte, da habe ihr Vater gesagt: "Das mache ich nur wegen Dir."

Nähere Informationen und DVD-Shop unter www.telegym.de