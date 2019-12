Zahlen spielten in der Gemeinde Egling 2019 eine besondere Rolle. Nicht nur beschloss die Flächenkommune im Frühjahr einen neuen Rekordhaushalt mit einem Gesamtvolumen von nahezu 14 Millionen Euro. Weniger zahlen sollen Bürger, die in der Gemeinde ihren Lebensmittelpunkt haben und sich ein Eigenheim wünschen. Sie können sich für vergünstigte Grundstücke bewerben, seit März hat Egling dazu neue, europarechtssichere Richtlinien für die Vergabe, die Pflege und ehrenamtliches Engagement besonders berücksichtigen. Wie ein roter Faden zog sich eine konkrete Zahl durch das gesamte Jahr: 1250. So alt ist 2019 der Eglinger Ortsteil Thanning geworden, und die Einwohner feierten das mit einem sagenhaften Festreigen über alle zwölf Monate hinweg, was zahlreiche Besucher aus Nah und Fern lockte. Unter anderem wurde im März der seltene, skurrile bayerische Brauch einer Bettelhochzeit in Thanning ausgerichtet, bei der sich "Annian Kasfritzl aus de Hoitzschnitzl" und "Kasina Faginella voll und zua Möörteldreck" ewige Liebe und Treue schworen - auf einem Misthaufen. Die Bewohner brachten zudem ihre Dorfhistorie auf die Bühne, und das Gründungsjubiläum wurde im Sommer zwei Wochen lang gefeiert, samt Gaufest und mehr als 3000 Gästen.