16. Juni 2019

Der Komponist und Schöpfer der Zwölftonmusik hat die Sommerfrische 1911 in Berg verbracht. Wassily Kandinsky, ebenfalls ein Wegbereiter der Moderne, besuchte ihn in dem Haus. Nun soll das Anwesen Wohnungen weichen

Von Sabine Bader, Berg

Der Starnberger See hat von jeher die Künstler inspiriert. Schriftsteller und Maler versprachen sich von der lieblichen Voralpenlandschaft Anregungen für ihre Arbeit, und Komponisten und Musiker kamen zur Sommerfrische an den See: Johannes Brahms beispielsweise bezog im Mai 1873 Quartier in Tutzing. Nach ihm ist heute die Tutzinger Brahmspromenade und ein Klassik-Festival benannt. Richard Wagner verbrachte in der Villa-Pellet in Kempfenhausen den Sommer 1864 auf Einladung von König Ludwig II. Heute gehört das Haus zum Gelände des Landschulheims Kempfenhausen; eine Gedenktafel dort erinnert an den Komponisten. Und der Hofkapellsänger und spätere Gastwirt Giuseppe Leoni gab sogar dem Berger Ortsteil Leoni seinen Namen.

In diesem Haus am Berger Ortsausgang hat sich der Komponist Arnold Schönberg 1911 zur Sommerfrische eingemietet. Das hat der Starnberger Musikwissenschaftler Christian Lehmann herausgefunden. (Foto: Nila Thiel)

Doch was hat der Starnberger See mit dem Komponisten Arnold Schönberg zu tun und was mit dem Maler Wassily Kandinsky? Eine ganze Menge, hat der Starnberger Musikwissenschaftler Christian Lehmann herausgefunden. Denn Schönberg hat laut Lehmann die Sommerfrische im Jahr 1911 in Berg verbracht und dort auch den Maler Kandinsky getroffen.

Das Haus an der Seeshaupter Straße 14, in dem Arnold Schönberg abstieg, war stattlich. Es gehörte dem Zimmerermeister Widl. Heute ist das Gebäude am Ortsausgang von Berg arg heruntergekommen, es steht leer. Das Grundstück ist an eine Immobilienentwicklungsgesellschaft aus dem Münchner Umland verkauft. Diese plant auf dem mehr als 6000 Quadratmeter großen Gelände insgesamt vier Reihenhäuser mit je sechs Wohneinheiten und Tiefgarage. Der Berger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung der Bauvoranfrage für die insgesamt 24 Wohneinheiten auf dem Gelände mehrheitlich zugestimmt. Das Haus, in dem Schönberg komponierte, soll laut Gemeinde abgerissen werden. Eine Erinnerungstafel an den Komponisten gibt es auf dem Grundstück nicht. Dabei hat Schönberg in Berg laut Lehmanns Recherchen Teile des Musikdramas "Die glückliche Hand" komponiert, wie er am 25. August 1911 aus seinem Domizil in Berg an seinen Schüler Alban Berg schrieb. Auch hat er dort an der Bühnenaufführung des Monodramas in einem Akt "Erwartung op. 17" gearbeitet.

Der Entdecker Christian Lehmann ist Musikwissenschaftler und Sänger. Er hat Lehraufträge an den Unis München und Regensburg und singt im Vokalensemble am Alten Peter in München. 2010 hat er im Herbig-Verlag das populärwissenschaftliche Buch "Der genetische Notenschlüssel" verfasst. 2018 erschien beim Volk-Verlag sein Buch "Joseph Leoni - Ein Italiener am Starnberger See". Im Wintersemester 18/19 hat Lehmann im Rahmen eines Praxisseminars gemeinsam mit Studierenden der Musikwissenschaft der LMU die Ausstellung "Blauer Himmel, blaue Wogen" zur Musikgeschichte am Starnberger See konzipiert und umgesetzt. Sie wurde zunächst im April und Mai im Haus Buchenried in Leoni gezeigt und ist jetzt bis zum 30. Juni im Hauptgebäude der LMU München am Geschwister-Scholl-Platz zu sehen. Danach wird die Ausstellung aller Wahrscheinlichkeit nach im Ortsmuseum Tutzing gezeigt. bad

In Berg haben sich die beiden Wegbereiter der Moderne getroffen: der malende Zwölftonkomponist Arnold Schönberg und der musikbegeisterte, abstrakte Maler Wassily Kandinsky. Sie haben die traditionelle Musik entgrenzt und die gegenständliche Malerei hinter sich gelassen.

Zwischen den beiden Künstlern entstand laut Lehmann ein angeregter Briefwechsel. "Jede Formung, die traditionelle Wirkungen anstrebt, ist nicht ganz frei von Bewusstseins-Akten. Und die Kunst gehört aber dem Unbewussten!", schrieb Schönberg Anfang 1911 an Kandinsky. "Schönberg ist von Kandinskys Bildern begeistert", sagt Lehmann. Der Komponist habe den Ideen des Malers zugestimmt, den Weg zu einer neuen Harmonie über die "Dissonanzen in der Kunst, also in der Malerei ebenso wie in der Musik" zu suchen. Schönberg hatte laut Lehmann gerade seine Harmonielehre veröffentlicht, Kandinsky arbeitete an seiner Schrift über das Geistige in der Kunst.

1911 traf der hier abgebildete Arnold Schönberg den Maler Wassily Kandinsky in Berg. (Foto: Getty Images)

Als Schönberg sich im August 1911 als Sommergast im Haus des Zimmerermeisters Widl eingemietet hatte, war die Gelegenheit für ein Treffen der beiden Künstler günstig. "Kandinsky lädt Schönberg zu sich nach Murnau ein", erzählt Lehmann. Doch "da Schönberg sehr beschäftigt ist, bittet er Kandinsky, ihn statt dessen in Berg zu besuchen". Am Sonntag, 29. August, kündigt Kandinsky für den kommenden Dienstag seine Ankunft mit dem Zug aus Murnau in Tutzing an. Dort besteigt er dann einen Dampfer und fährt mit diesem nach Berg, wo er um 11.40 Uhr ankommt. "Am Dampfersteg hat Schönberg seinen Gast dann abgeholt", erzählt der 52-Jährige. Gesichert ist ihm zufolge auch ein Gegenbesuch Schönbergs am 14. September bei Kandinsky und dessen Künstlerfreunden in Murnau.

Maler Wassily Kandinsky (hier im Bild) und Komponist Arnold Schönberg waren Freunde im Geiste. (Foto: Wikipedia)

Ein Vierteljahrhundert später kommt Kandinsky in einem Brief an Schönberg noch einmal auf das Treffen in Berg zu sprechen, erzählt Lehmann und zitiert: "Erinnern Sie sich noch, lieber Herr Schönberg, wie wir uns kennen lernten - am Starnberger See - , ich kam mit dem Dampfer und kurzer Lederhose an und sah eine schwarz-weiße Grafik - Sie waren ganz weiß angezogen und nur das Gesicht war tief schwarz."

Briefkontakt hatten die beiden Künstler bis in die Dreißigerjahre. Und noch einmal sollen sie sich persönlich getroffen haben - in Pörtschach am Wörthersee im Jahr 1927. Kandinsky, der sich durch Schönbergs Schaffen im positiven Sinne beeinflusst fühlte, machte den Freund zum Mitglied des "Blauen Reiter", ermöglichte ihm ein Gastspiel in St. Petersburg, bei welchem dieser seine symphonische Dichtung "Pelleas und Melisande" persönlich dirigierte. Eine Mappe mit Holzschnitten hatte er ihm bereits im Januar 1911 nach dem Besuch eines Konzerts geschenkt, in dem Schönbergs zweites Streichquartett op. 10 und seine Klavierstücke op. 11 zu hören waren. Begleitet von einem Brief, in dem Kandinsky laut Lehmann schrieb: "Sie haben in Ihren Werken das verwirklicht, wonach ich in freilich unbestimmter Form in der Musik so eine große Sehnsucht hatte." Das Konzert, das Kandinsky mit Gabriele Münter, Franz Marc und anderen besuchte, hat ihn dazu inspiriert, das Bild "Impression 3" zu malen. Es zählt zu seinen wichtigen Werken, weil darin Farben und Töne zu einem optisch-akustischen Gesamteindruck verschmelzen.