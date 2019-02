10. Februar 2019, 21:53 Uhr Eindrucksvoller Auftritt Trommelshow der Kontraste

Mit Energie und Spielfreude glänzen die Profischlagzeuger der "Drum Stars" in der Wolfratshauser Loisachhalle - und lassen ein euphorisiertes Publikum zurück

Von Nils Hannes Klotz, Wolfratshausen

Blaues Scheinwerferlicht durchdringt die Dunkelheit in der gefüllten Loisachhalle. Die ersten Zuschauer drehen sich um. Manch einer zuckt zunächst zusammen, als die lauter werdende rhythmische Musik ertönt. Zwei Trommler mit schwarzen Kapuzenpullovern laufen am Publikum vorbei Richtung Bühne. Grell scheinende Leuchtbänder lassen ihre Silhouetten erkennen. Und dann stehen sie zu fünft im Rampenlicht. Der Bass ist spürbar und die begeisterten Zuschauer aller Altersklassen beginnen im Takt der Lichtblitze zu klatschen. Die Arme der Schlagzeuger strecken sich in die Luft. Was für ein Auftakt.

Das fünfköpfige Ensemble der Drum Stars, bestehend aus den Profimusikern Benni Pfeifer, Bernhard Pricha, Flo Pfeifer, Jakob Ehrlich und Stefan Höfele Dias, war am vergangenen Freitag mit seiner Percussion-Show in Wolfratshausen zu Gast. Die mal schnelleren, mal langsameren Stücke sorgen für mitreißende Stimmung an diesem Abend. Es wird mit allem auf alles gehauen. Die Drumsticks schlagen gegen Leitern, Eimer, Rohre, Bauhelme, Flaschen und Trommeln. Es ist ein Spiel aus leise und laut, aus voluminösen und ruhigeren Klängen. Die Köpfe der Künstler wippen zu den Schlägen ihrer Sticks hin und her. In ihren Blicken ist die Leidenschaft zu erkennen, mit der sie ihre Instrumente spielen. Alle Körperteile sind in Bewegung. Man merkt den Drummern an, dass sie Spaß haben - immer wieder werfen sie sich gegenseitig verschmitzte Blicke zu.

Auf den energiegeladenen Start der Show folgt der Kontrast: Die schwarzen Oberteile sind inzwischen abgelegt, die Musiker nun ganz in Weiß gekleidet. Doch die LED-Leuchten tauchen sie in ein rötliches, düsteres Licht. Der charakteristische Klang eines Hang, ein aus zwei Halbschalen bestehendes Blechinstrument, erfüllt den Raum. Die Musik ist nun ruhiger. Sie wirkt leicht orientalisch, fast spirituell. Dann werden die Schläge wieder lauter, das Publikum reagiert mit Getöse. Ein mystisches Bild wie die Fünf da trommeln, im Licht der immer noch roten Scheinwerfer: Zwei Stehleitern halten eine längliche, lange Platte in der Luft. Auf dieser sitzt Bernhard Pricha und schlägt mit seinen Händen auf eine Cajón. Neben ihm auf den Leitern sitzen zwei seiner Kollegen.

Im ständigen Wechsel der Atmosphären bauen die Drum Stars spielerisch kleine, amüsante Showeinlagen in ihre Vorstellung ein. Ein Pfiff ertönt. Drei Paradetrommeln werden nun zum Feld für ein imitiertes Ping-Pong-Spiel. Ein Ball ist nicht zu sehen, aber die Künstler verstehen es, eine perfekte Illusion zu schaffen. Mit ihren schnellen Armbewegungen ahmen sie zwei Tischtennisspieler nach. Der Rimclick - ein spezieller Anschlag auf den Trommelrand - imitiert das Aufsetzen des Balles. Den Zuschauern bleibt an diesem Abend keine Wahl: Sie klatschen, jubeln, lachen und pfeifen.

Im Licht der Scheinwerfer sind nach 45 Minuten leichte Schweißperlen auf den Gesichtern der Drummer zu sehen. Zeit für die Pause. Vereinzelt ertönen hier schon die ersten Zugabe-Rufe. Angeregt unterhalten sich die Leute während der Pause. Jüngere Zuschauer halten eigene Drum-sticks in Händen, zuvor aus dem Fanartikel-Verkauf erworben, und hämmern damit auf einen Betonpfeiler ein - die ersten Spielversuche.

In der zweiten Hälfte warten die Künstler mit kleinen Gesangseinlagen auf. Zum Sound ihrer Trommeln stimmen sie die Menge zum eingängigen Song "We will rock you" an. Auf den lauten, hymnischen Rocksong der britischen Band Queen folgt wieder ein Stimmungswechsel. Gelbliches Bühnenlicht und die melodiösen Klänge einer Marimba erinnern an die Musik einer Naturdokumentation - als Zuhörer fühlt man sich ein wenig wie auf einer Dschungel-Safari. Zum Ende der Vorstellung dürfen einige Freiwillige die Bühne betreten und ihre Trommelkünste zeigen. Der Abend hinterlässt ein euphorisiertes Publikum.