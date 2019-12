Der Klangkunst-Chor kann nicht nur singen, sondern auch backen und basteln. Am Samstag, 21. Dezember, laden die Sängerinnen und Sänger von 16 Uhr an zum "Handmade Weihnachtsmarkt" ins Gemeindezentrum Iffeldorf ein. Dieser findet im Rahmen des Chor-Konzerts "Weihnachtsoratorium in Jazz" mit Musik von Johann Sebastian Bach und Stephan König statt (Beginn 19 Uhr).

Vor dem Konzert und während der Pause haben die Gäste die Möglichkeit, handgefertigte Geschenke und selbstgemachte Leckereien zu erstehen. Der Reinerlös kommt der geplanten Chorreise nach New York zugute. Vom 13. bis 20. April reisen Chorleiterin Andrea Fessmann und ihr Ensemble nach Amerika, um an einem internationalen Chorprojekt mit 250 Sängerinnen und Sängern teilzunehmen. Am 19. April findet in der Carnegie Hall die Aufführung von Carl Orffs Carmina Burana statt. "Und weil es ein Traum, aber auch eine logistische und finanzielle Herausforderung ist, mit 90 Personen nach Amerika zu fliegen, ist der Klangkunst-Chor auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen", heißt es in einer Presseerklärung.