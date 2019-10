Emilie Otschko feierte am Dienstag ihren 107. Geburtstag. Die gebürtige Slowenin, die inzwischen in Geretsried lebt, ist die älteste Bewohnerin der Stadt. Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl (rechts) gratulierte der Jubilarin und überreichte Geschenke. Tochter Nada Siegmund (links) ist stolz auf ihre Mutter.

Emilie Otschko wurde am 29. Oktober 1912 geboren und ist damit die älteste Bewohnerin von Geretsried. Während der Dritte Bürgermeister gratuliert, verrät sie ein paar so einfache wie offenbar wirksame Rezepte für ein langes, glückliches Leben

Emilie Otschko sitzt auf einem großen Sessel, zwei Gehstöcke lehnen an der Seite, die Hände hat sie auf dem Schoß gefaltet. Ihre Augen schauen mal starr geradeaus, mal beobachtet sie das tüchtige Treiben um sich herum. Immer wieder huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. Ihr Sohn Daniel Otschko und ihre Tochter Nada Siegmund mit Ehemann Gunter Siegmund stellen Windbeutel, Kuchen und Blumen auf den Tisch und schenken Sekt ein. Die Geretsriederin hat Geburtstag, aber dass sie schon 107 Jahre alt wird, verrät nur der Blick auf ihr Geburtsdatum: 29. Oktober 1912. Damit darf sie sich die älteste Frau der Stadt nennen.

Geboren ist Emilie Otschko in Rogatec, Slowenien. Mit ihrem Mann und den vier Kindern führte sie dort einen kleinen Selbstversorger-Bauernhof und arbeitete als Schneiderin. Als sie 1965 auf der Suche nach Arbeit nach Deutschland zog, übergab sie den Hof ihrem Sohn, der ihn noch immer betreibt. Emilie Otschkos Mann fand schließlich eine Anstellung als Schneidermeister in Geretsried und sie selbst war lange bei der Elektrofirma Zettler in der Produktion von Anrufbeantwortern tätig. Heute lebt die mehrfache Oma und Uroma bei ihrem ältesten Sohn Daniel Otschko, der selbst bereits 84 Jahre alt ist. Trotz all der Lebenskämpfe sei sie eine sehr zufriedene und bescheidene Frau und helfe immer noch im Haushalt mit, sagt ihre Tochter Nada Siegmund. Abtrocknen und Gemüseschneiden mache ihre Mutter selbst und "bis 98 war sie noch topfit." Den zweiten Gehstock hat sich Emilie Otschko erst vor vier Jahren geholt, als sie wegen eines Lochs im Magen operiert wurde. Schon nach fünf Tagen konnte sie damals das Krankenhaus wieder verlassen. Einen Rollator verweigert die 107-Jährige bis heute.

An ihrem 100. Geburtstag hat sie sogar noch in Slowenien getanzt und Nada Siegmund erzählt, dass dort alle Hundertjährigen zu einem Fest nach Maribor eingeladen werden. Sieben Jahre später gratuliert der Dritte Bürgermeister Gerhard Meinl persönlich dem Geburtstagskind und überreicht ein Tee-Service aus Nymphenburger Porzellan. Tasse, Untertasse und Dose ziert ein bayerisches Wappen. Es ist die Fortsetzung zu den Präsenten der Vorjahre. Eine passende Schale und ein Badetuch befinden sich bereits im Haus. Wenn Emilie Otschko mit ihrer Familie feiert, wird sie ihre neue Tasse einweihen. Nur gegessen wird weiterhin von den Tellern mit Blumenmuster aus tschechischem Porzellan, welche die 107-Jährige damals zur Hochzeit bekommen hat. Ein wertvolles Andenken aus alten Zeiten.

An den Wänden des Wohnzimmers hängen Fotos von der Familie und dazu gehören einige: vier Kinder, sechs Enkel und fünf Urenkel. Die Hälfte davon lebt in Slowenien und Kroatien, und so fährt Daniel Otschko seine Mutter jedes Jahr mit dem Auto in die Heimat. Die Monate Mai bis Oktober verbringt sie dann auf ihrem alten Hof, bekommt Besuch oder verweilt im großen Gemüsegarten. Auch sterben möchte sie lieber in Slowenien. "Weil ich dort zu Hause bin", sagt Emilie Otschko.

Ihr Geheimrezept für das hohe Alter verrät sie auch: viel arbeiten und viel singen. Wenn sie nicht gerade in der Firma war, habe sie liebevoll selbst genäht oder gekocht, erinnert sich ihre Tochter, die ihre Mutter vor allem arbeitend kennt. Gesungen hat Emilie Otschko schon immer gern. Als junge Frau war sie im Kirchenchor und im Theater aktiv, aber auch zu Hause lebte sie ihre Leidenschaft. Nur in den vergangenen Jahren wurde es weniger, da ihre Stimme fragiler und sie selbst schwerhörig geworden ist. Als Grund für die allgemein gute Gesundheit in der Familie fügt Daniel Otschko noch hinzu, dass in Slowenien Walnüsse, Wein und Maroni wachsen. Sie würden dort kaum Fleisch und Butter essen, sondern sich vor allem von Brot, Pflaumenmarmelade und Polenta ernähren. Zu Weihnachten und Ostern gäbe es dann Walnuss-Potica, eine traditionell slowenische Hefeteig-Nussrolle, welche Emilie Otschko früher so gern selbst gebacken hat. Die meisten ihrer Freundinnen sind mittlerweile gestorben. "Auch ein Klassentreffen wird schwierig", wirft Schwiegersohn Gunter Siegmund ein. Aber zum Geburtstagsfeiern hat Emilie Otschko ihre Familie, die sehr stolz auf die Älteste in ihren Reihen ist. Und für ihr neues Lebensjahr wünscht sich die 107-Jährige eigentlich nur eines: Gesundheit. Mit einem Glas Sekt stoßen die Familie und der Bürgermeister schließlich auf die älteste Geretsriederin an. Auch Emilie Otschko trinkt einen Schluck: "Na zdravje!" - Auf die Gesundheit!