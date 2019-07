7. Juli 2019, 15:49 Uhr Eilmeldung SEK-Einsatz in Wolfratshausen

Von Claudia Koestler

Aufgrund einer aktuten "Bedrohungslage" ist am Sonntagnachmittag das Spezialeinsatzkommando Südbayern, kurz SEK genannt, zu einem Einsatz nach Wolfratshausen ausgerückt. Am dortigen Erlenweg ist es nach Angaben der Wolfratshauser Beamten nötig geworden, die Spezialisten aus München dazuzurufen, "weil eine Person bedroht wurde", erklärte ein Sprecher auf Nachfrage. Nähere Details wollte die Polizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeben, da der Einsatz noch laufe und Einzelheiten noch zu überprüfen seien. Polizei und Feuerwehr sind ebenfalls am Erlenweg präsent. Sobald nähere Informationen bekannt werden, lesen Sie hier davon.