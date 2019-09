Welcher Sportler, welche Mannschaft ist preisverdächtig? Zusammen mit den städtischen Sportvereinen will die Stadt Geretsried auch für 2019 den Sportler des Jahres ehren. Bürger und Vereine sind dazu aufgerufen, bis 31. Oktober Einzelsportler und Mannschaften vorzuschlagen, welche für herausragende Leistungen geehrt werden sollen. Voraussetzung ist eine schriftliche Begründung, beispielsweise das Gewinnen einer Meisterschaft, eine Top-Platzierung, ein Aufstieg oder ein Nichtabstieg, herausragende Ergebnisse, persönliche Entwicklung. Alle Vorschläge kommen in die Auswahl und werden bei der Ehrung genannt. Eine Jury aus den Mitgliedern des Sportausschusses des Stadtrats und allen Sportvereinsvorsitzenden bestimmt die Sportler des Jahres 2019 in vier Kategorien: Einzelsport Jugend/Kinder; Mannschaftssport Jugend/ Kinder; Einzelsport Erwachsene; Mannschaftssport Erwachsene. Die Sportlerehrung findet am 25. Januar 2020 statt.

Sportamt, Beate Mews, Mail beate.mews@geretsried.de, Telefon 08171/6298-181