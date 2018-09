20. September 2018, 22:14 Uhr Ehemalige Mülldeponie Kochel Festplatz verseucht, Sportplatz nicht

Gemeinde steht vor umfangreichen Altlastensanierungen

Von Petra Schneider, Kochel am See

Die Mitteilung des Landratsamts sorgte in Kochel für Erleichterung: Der Verdacht auf Altlasten im Bereich des früheren Fußballplatzes westlich des Ortsteils Ried hat sich nicht bestätigt. Weitere Erkundungen sind nach Ansicht der Fachleute derzeit nicht erforderlich. Anders sieht das im Bereich des Kochler Festplatzes aus: Dort muss die Gemeinde umfangreiche Altlastensanierungen durchführen, weil Teeröl als Hinterlassenschaft der ehemaligen Hausmülldeponie festgestellt wurde. Es wird für die erhöhte Konzentration von krebserregenden Polyzyklischen Kohlenwasserstoffen (PAK) verantwortlich gemacht, die im Grundwasser gemessen wurden. Mittels Drainagen und einer Aufbereitungsanlage muss das Grundwasser nun gereinigt werden, ehe es in den Loisachkanal abfließt.

Ähnliche Befürchtungen gab es auch beim früheren Fußballplatz in Ried, wo in den Jahren 1963 bis 1969 ebenfalls ein Müllplatz betrieben wurde. Der Verdacht auf Altlasten habe sich hier jedoch nicht bestätigt, erklärte Bürgermeister Thomas Holz (CSU) kürzlich im Gemeinderat. Die Fachbehörden waren ursprünglich davon ausgegangen, dass auf einer Fläche von rund 4000 Quadratmetern Verfüllungen in einer Mächtigkeit von einem Meter vorgenommen worden waren. Untersuchungen hatten im April dann aber ergeben, dass die Fläche nur halb so groß ist und das Verfüllvolumen 2000 Kubikmeter beträgt. Unterschiedliche Schichten wurden festgestellt, und vor allem der hohe Anteil an kompaktem Torf bildet nach Ansicht der Fachleute eine wirksame Sohlabdichtung. Zwar seien vor allem im südlichen Bereich Auffüllungen bis in zwei Meter Tiefe vorhanden, die Ziegelreste, Glas, Plastik oder Blech enthielten. Hausmüllablagerungen, die eine Gefahr für Boden und Grundwasser darstellen könnten, wurden dagegen nicht gefunden.

Anders sieht das auf der 115 000 Quadratmeter großen Fläche am Kochler Festplatz aus. Um zu verhindern, dass weiterhin Schadstoffe in Kochelsee und Loisach fließen, wurden acht Sanierungsvarianten erarbeitet. Die Gemeinde hatte sich für einen Teilaushub der mit Teeröl belasteten Bereiche ausgesprochen. Diese Variante hätte mindestens 22 Millionen Euro gekostet - aus Sicht des Landratsamts eine unverhältnismäßige Maßnahme, denn die Drainage-Lösung, die nun gemacht wird, ist mit rund 1,1 Millionen Euro, plus 40 000 Euro jährlich, deutlich billiger. Die Kosten werden voraussichtlich zu 100 Prozent von der Gesellschaft für Altlastensanierung in Bayern gefördert. Nach Einschätzung der Fachleute würden mit der günstigeren Lösung alle nötigen Sicherungsmaßnahmen durchgeführt, Gesundheitsgefahren bestünden keine. Zudem könnten laut Bürgermeister Holz die Sportstätten erhalten bleiben.