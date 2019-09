Im Juli dieses Jahres ist überraschend der Eglinger Gemeinderat Fritz Hofmann gestorben. Hofmann war 2008 ins Gremium gewählt worden und vertrat dort die Freie Wählergemeinschaft. In der ersten Sitzung nach der Sommerpause war es deshalb Aufgabe des Gemeinderats, Hofmanns Platz in der Fraktion neu zu besetzen, um die vorgeschriebene Zahl der Mitglieder zu erreichen. Für ihn rückt nun der Neufahrner Alfred Demmel nach.

Der Familienvater und Landwirt war seit der jüngsten Kommunalwahl 2014 nächster Listennachfolger. Alfred Demmel hatte bereits vor der Sitzung schriftlich erklärt, das Ehrenamt als Gemeinderat in Egling annehmen zu wollen. Folglich leistete er zu Beginn der Sitzung in der vergangenen Woche den feierlichen Eid zur gewissenhafte Erfüllung seiner Amtspflichten. Im Anschluss wurde er von Bürgermeister Hubert Oberhauser (FW) per Handschlag im Rat begrüßt und von seinen neuen Kollegen mit Applaus bedacht, ehe er seinen Platz einnahm und an seiner ersten Sitzung teilnahm.